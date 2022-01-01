Елене Кравец – 45! Пять малоизвестных фактов из жизни звезды "Квартала 95" и кумы Зеленских

Украинская комедийная актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец 1 января отмечает юбилей. Ей исполнилось 45 лет.

Артистка снимается в кино и юмористических передачах, озвучивает мультфильмы, а также пишет стихи. Кравец воспитывает троих детей – 18-летнюю Марию и 5-летних двойняшек Ивана и Екатерину. Именинница начала играть в КВН еще в студенческие годы, затем ее пригласили в команду "95 квартал", которая стала известной на всю Украину.

OBOZREVATEL рассказывает о 5 малоизвестных фактах из жизни Елены Кравец.

Три года борется с болезнью

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Елена Кравец в интервью Маше Ефросининой заявила, что три года назад у нее на теле появилось непонятное пятно, которое врачи назвали "крапивницей". Однако это оказался более серьезный диагноз, который Елена пока не называет. Звезда "Квартала 95" признается, что расскажет подробно о своем недуге, когда окончательно его поборет.

Кумовство с Зеленскими

Елена Кравец является крестной мамой для первой леди Елены Зеленской, а ее муж Сергей крестил детей президента Украины. Еще до политической карьеры президента Владимира Зеленского их семьи тесно общались. Кравец отметила, что Владимир Александрович за последние годы очень изменился, часто выглядит напряженным, но между ними осталась теплая дружеская связь.

Пережила два выкидыша

В программе "ЖВЛ" Кравец в первый раз рассказала, что пережила выкидыши после рождения первой дочери Маши. С мужем Сергеем они пытались завести второго ребенка, однако две беременности сорвались на 8 неделе. Звезда поделилась, что жила в слишком быстром темпе, и тогда было не до детей. Елена начала посещать психоаналитика, и ей удалось выносить здоровую двойню.

Дочь Кравец с 15 лет живет отдельно

Елена Кравец предложила 15-летней дочери Марии жить отдельно от всей семьи. Когда семья Кравец переезжала, Елена настояла на том, чтобы ее дочь переехала в другую квартиру поближе к школе. Современная мамочка убеждала, что многодетной семье будет мало места в одном маленьком жилище. С 15 лет Маша жила на съемной квартире с подругой.

Работала в МакДональдсе

Елена Кравец родилась и выросла в Кривом Роге в семье среднего достатка. Ее студенческие годы пришлись на суровые 90-е. Когда в родном городе открылся первый "МакДональдс", будущая звезда телевидения пошла туда работать и кричала: "Свободная касса!" Зарплата в те времена была 900 гривен. Об этом Елена упомянула в интервью "Світському життю".

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