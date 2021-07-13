Как выглядит элитный особняк Елены Кравец: в сети появились фото и видео

Актриса "Студии Квартал 95" Елена Кравец живет в элитном коттеджном городке в районе на Осокорках в Киеве. Весь коттеджный поселок надежно охраняется, а сам дом знаменитости выполнен из дерева и в нем два этажа.

На территории городка есть общий бассейн для всех жителей. На берегу у каждого владельца дома есть одно парковочное место для катеров или яхт. Об этом говорится в программе "Викриття" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Жилье Кравец находится в 50 метрах от воды и в ее резиденции всегда есть тень из-за густых деревьев. В особняке около 300 квадратных метров и он сделан из деревянных брусьев.

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На кухне актрисы высокие потолки и огромная люстра в виде ветки дерева. На втором этаже расположены две детские комнаты – для двойняшек Кати и Вани, а также комната старшей дочери Кравец – Маши.

Коротко о знаменитости:

Елена Кравец – украинская актриса и телеведущая. В 2014 и 2015 годах входила в список "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус", а в 2016 году вошла в список "ТОП-100 самых успешных женщин Украины" по версии журнала "Новое время".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская актриса, телеведущая и звезда "Квартала 95" Елена Кравец сломала ногу. Звезда сразу же обратилась за помощью к врачу и ей наложили гипс. Обследование показало, что у нее перелом плюсневой кости.