Как Кошевой, Кравец и другие звезды "Квартала 95" выглядели в детстве. Фото-сравнение

Актеры украинской студии "Квартал 95" показали, как выглядели в детские и юные годы. Свои архивные фото продемонстрировали юмористы Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Юрий Великий.

Уникальные кадры артисты показали перед зрителями на сцене. Это произошло во время съемок выпуска "Вечернего Квартала", который выйдет на телеэкранах 20 ноября, передает "Караван".

Комики для финального номера использовали снимки, на которых соединены их фото, сделанные в юные годы и сейчас. Эти кадры сопровождали финальную песню одного из выпусков шоу.

На сцене актеры "Квартала 95" спели ностальгическую композицию, посвященную временам детства, молодости и первой любви.

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Как видно на фото, внешность многих звезд очень изменилась. К примеру, на архивном снимке у Ткача густая шевелюра. Пышная кудрявая прическа раньше была и у Пикалова, хотя сейчас юморист стрижется коротко.

Коротко о знаменитостях:

Елене Кравец 44 года. В 2014 и 2015-м она стала одной из "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус". В 2016 году вошла в список "Топ-100 самых успешных женщин" страны по версии "Нового времени".

Евгений Кошевой – 38-летний украинский актер и шоумен. Кроме "Вечернего квартала", участвовал в программах "Рассмеши комика", "Вечерний Киев", "Чисто News" и др.

Александру Пикалову 45 лет. Родом он из Кривого Рога. Карьеру юмориста начал в студенческой команде КВН, а в 1998-м перешел в команду "95 квартал".

Юрий Ткач — 38-летний юморист и телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой".

Юрий Великий – 41-летний украинский комик, актер студии "Квартал 95" с 2009 года, пародист президента Владимира Зеленского и других известных личностей, актер озвучки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Пикалов разошелся с супругой после 18 лет совместной жизни. О самых продолжительных браках в "Квартале 95" – читайте по ссылке.