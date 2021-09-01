Елена Зеленская в элегантном наряде появилась на публике в США. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская с рабочим визитом приехала в США и вышла на публику в деловом образе. Она выбрала темно-синий наряд и массивные украшения.

Поклонники супруги президента остались в восторге от ее нового аутфита. Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Первая леди Украины вышла в свет в темно-синем платье длины миди, которое подчеркнула коричневым поясом, и туфлях-лодочках. Также она завершила образ массивным ожерельем на шее.

Волосы Зеленская решила распустить и сделала аккуратную укладку, и предпочла нежный дневной макияж с акцентом на глаза.

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Пользователям сети очень понравился образ украинской первой леди в США. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Невероятно красивая первая леди", "Какая красивая", "Наша первая леди прекрасна", "Обаятельная, искренняя", "Очень красивая! Так держать!" – пишут люди.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним: Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась в стильном наряде молочного цвета. Свой образ она дополнила аксессуарами и аккуратной укладкой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская прибыла в Вашингтон (США) в рамках рабочего визита по приглашению Джо Байдена. Для поездки супруга президента выбрала элегантный костюм голубого оттенка от бренда SIX.