Елена Зеленская посетила выставку в эффектном молочном костюме. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась в стильном наряде молочного цвета. Свой образ она дополнила аксессуарами и аккуратной укладкой.

В таком аутфите жена президента посетила международную выставку фотоискусства Photo Kyiv "Не|видимая жизнь". Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Первая леди появилась на публике в белоснежной рубашке и молочном костюме, состоявшем из широких брюк и пиджака. Она завершила лук аксессуарами в виде золотых круглых сережек.

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Кроме того, Зеленская распустила волосы и сделала легкие волны, а на лице она предпочла нежный дневной макияж с акцентом на глаза и губы.

Пользователям сети очень понравился наряд первой леди. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Молодец, красавица", "Красотка", "Елена! Мы гордимся что у нас в Украине первая леди удивительно умная, занимается действительно важными делами для украинского общества. Пусть вам везет", – пишут люди.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась в нежном и элегантном образе. Супруга президента для выхода в свет выбрала обтягивающий костюм в пудровом цвете.