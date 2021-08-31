Елена Зеленская в элегантном голубом наряде приехала в США. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Вашингтон (США) в рамках рабочего визита по приглашению Джо Байдена. Для поездки супруга президента выбрала элегантный костюм голубого оттенка.

Соответствующее фото первая леди опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Пользователи сети оценили образ Зеленской и засыпали ее комплиментами.

Жена президента Украины для выхода в свет выбрала костюм, состоящий из укороченных брюк и длинного пиджака голубого цвета. Также она дополнила аутфит бежевыми туфлями-лодочками.

Свой лук Зеленская завершила аксессуарами, нежным дневным макияжем и аккуратной прической в виде собранных волос.

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Фанаты первой леди остались в восторге от ее образа. Многие написали приятные комментарии под публикацией.

"Елена невероятно красивая", "Прекрасная", "Очень красивая и вдохновляющая", "Самая красивая", "Очень красивый цвет костюма", – пишут люди.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним: Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась в стильном наряде молочного цвета. Свой образ она дополнила аксессуарами и аккуратной укладкой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный образ в платье и пиджаке молочного оттенка. Она пришла на встречу вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.