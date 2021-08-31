Елена Зеленская в элегантном голубом наряде приехала в США. Фото
Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Вашингтон (США) в рамках рабочего визита по приглашению Джо Байдена. Для поездки супруга президента выбрала элегантный костюм голубого оттенка.
Соответствующее фото первая леди опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Пользователи сети оценили образ Зеленской и засыпали ее комплиментами.
Жена президента Украины для выхода в свет выбрала костюм, состоящий из укороченных брюк и длинного пиджака голубого цвета. Также она дополнила аутфит бежевыми туфлями-лодочками.
Свой лук Зеленская завершила аксессуарами, нежным дневным макияжем и аккуратной прической в виде собранных волос.
Фанаты первой леди остались в восторге от ее образа. Многие написали приятные комментарии под публикацией.
"Елена невероятно красивая", "Прекрасная", "Очень красивая и вдохновляющая", "Самая красивая", "Очень красивый цвет костюма", – пишут люди.
Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".
Напомним: Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась в стильном наряде молочного цвета. Свой образ она дополнила аксессуарами и аккуратной укладкой.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный образ в платье и пиджаке молочного оттенка. Она пришла на встречу вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.