Елена Шоптенко впервые рассказала о несчастном случае, заставившем ее стать на костыли: не могла это предвидеть

Украинская хореограф Елена Шоптенко раскрыла причину своей травмы, из-за которой танцовщице пришлось на время отказаться от любимого дела. Как выяснилось, взять паузу в 30-летней карьере заставил несчастный случай на лыжах.

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"Во время обучения катанию на лыжах. Падение, которое я даже не могла предвидеть, потому что оно произошло даже не на спуске", – рассказала Шоптенко в Insta-stoies. Она также отметила, что в детстве родители запрещали ей заниматься экстремальными видами спорта, чтобы уберечь ноги.

В результате инцидента хореограф повредила две связки в колене, в том числе хрящ и мениск. "Тогда врач сказал, что мое тело – это стол без двух ножек, – продолжила знаменитость. – Моя левая нога всегда была моей опорной – в танцах, поддержках, пируэтах. Потеря этой опоры была для меня сильным потрясением".

Напомним, в конце марта 2024 года Елена Шоптенко перенесла операцию на ноге и стала на костыли. Танцовщица была вынуждена взять перерыв в карьере и пройти через реабилитацию. Тогда она отметила, что это первая серьезная травма за 36 лет жизни хореографа. Впоследствии звезда призналась, что "ситуация оказалась несколько сложнее, чем ожидалось". Как известно, операцию знаменитости проводили в одной из австрийских клиник.

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