Ударило по самому больному: Елена Шоптенко перенесла операцию и встала на костыли

Украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко минимум два месяца не сможет вернуться на танцпол из-за реабилитации после сложной травмы. Звезда порвала связки, перенесла операцию и вынуждена прервать карьеру для восстановления.

Талантливая украинка успокоила поклонников своей уверенностью, что травматический инцидент никак не отразится на ее деятельности в будущем. Своей историей и фото на костылях знаменитость поделилась в Instagram.

Уже некоторое время артистка чувствовала, что нужно меньше напрягать тело, но игнорировала эти мысли.

"Желающего судьба ведет, нежелающего – тянет. Я чувствовала, что давно пора было немного сбавить темп. Теперь у меня просто нет шансов этого не сделать. Из-за несчастного случая 2 порванные связки коленного сустава из 4-х и операция через несколько дней. После – реабилитация 2 месяца", – поделилась танцовщица.

Подобных сложных травм за все время карьеры у 36-летней звезды не было, однако она пообещала сделать все возможное, чтобы уверенно стоять на ногах после реабилитации.

"Ближайшие 2 месяца точно никаких занятий и мастер-классов, однако воспринимаю всю эту ситуацию как возможность наконец-то сделать то, на что никогда не хватало времени. Вывод: слушать себя и свое тело – это навык, который желательно приобрести как можно раньше, иначе бить будет по самому болезненному", – резюмировала Елена Шоптенко.

Она отметила, что самое ценное – "здоровье и люди", поэтому выразила благодарность всем близким, которые были рядом, поддерживали и утешали танцовщицу добрыми словами.

К неравнодушным присоединились также коллеги и подписчики артистки, пожелавшие ей в комментариях скорейшего выздоровления.

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