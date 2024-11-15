Эктор Хименес-Браво со слезами на глазах показал разрушенный россиянами павильон "МастерШеф". Видео
Шеф-повар и ресторатор из Колумбии Эктор Хименес-Браво показал разбитый из-за российской атаки павильон "МастерШеф". Главный судья проекта со слезами на глазах вспомнил лучшие моменты, связанные с этим местом.
Соответствующее видео появилось на Instagram-странице кулинара. По словам телеведущего, в ближайшее время команда шоу планировала проводить в павильоне кастинг до нового сезона.
"Честно, я злой, грустный и пустой. Через этот вход прошло очень много людей каждый сезон. Этот вход впервые увидел меня 15 лет назад", – поделился эмоциями ресторатор.
Эктор Хименес-Браво прошелся по территории разрушенного павильона "МастерШеф". Он показал кадры поврежденной кухни, где на протяжении многих лет кулинары создавали свои блюда, и разбитого фасада здания.
По словам Эктора Хименеса-Браво, к счастью, в момент российской атаки внутри помещения не было людей, поэтому никто не пострадал. Дополнительно шеф-повар поблагодарил украинцев за поддержку в трудный момент.
"Спасибо, Украина. Вы с нами. Вместе мы сильны", – сказал ресторатор.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что СТБ показал последствия российской атаки, в результате которой был разрушен легендарный павильон шоу "МастерШеф".
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