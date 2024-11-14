Россияне разрушили легендарный павильон шоу 'МастерШеф': СТБ показал последствия обстрела

В ночь с 12 на 13 ноября Россия атаковала Украину, используя дроны-камикадзе и ракеты. В результате террористической деятельности страны-агрессора был поврежден легендарный съемочный павильон кулинарного шоу "МастерШеф" в Киевской области.

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На своей официальной Instagram-странице СТБ показал последствия вражеского обстрела. Представители телеканала отметили, что, к счастью, ни один человек не пострадал.

"В результате очередного вражеского обстрела получил значительные повреждения наш легендарный павильон "МастерШеф". Тот самый родной дом проекта, в котором с первого сезона создавались лучшие украинские гастрономические истории и зажигались любимые страной звезды кулинарии. Страна-террорист продолжает свои попытки разрушить все, что создается с любовью", – говорится в комментариях к публикации.

На опубликованных кадрах можно увидеть разбитый забор, комнаты и узнаваемую кухню, где кулинары создавали свои блюда и соревновались за знание лучшего. В представительстве СТБ отметили, что полноценно адаптировали павильон для безопасных съемок в условиях войны, обустроив два укрытия. С начала полномасштабного вторжения было снято четыре сезона шоу, а сейчас шла активная подготовка к созданию 15-го.

"Уже сейчас вся команда проекта и телеканала СТБ продолжает работать и ищет лучшие решения, чтобы как можно быстрее восстановить возможности к производству. Нам может понадобиться время и новые решения. Однако, как всегда, с украинцами, СТБ и любовью – возможно все. Восстановим, найдем другой способ, применим все упрямство и креатив, но 15-й сезон "МастерШеф" обязательно произойдет", – написал СТБ.

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