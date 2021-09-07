Экс-жена Узелкова засветила ягодицы в купальнике. Фото

Известная фитнесс-тренер, экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова – Марина Боржемская – похвасталась новым пикантным снимком. Звезда позировала в купальнике, продемонстрировав ягодицы.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. Под новым снимком Марина написала о том, как утренний прием пищи помогает сбросить лишние килограммы.

Знаменитость надела купальник с животным принтом и повернулась спиной к камере, показав подтянутые ягодицы.

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По словам Боржемской, питательный и сбалансированный завтрак приводит к сжиганию большего количества калорий в течение дня и дает больше энергии.

"Идеальные рецепты завтраков выглядят так: йогурт с фруктами и овсянкой, смузи боул, тост из цельнозернового хлеба с авокадо и яйцом или омлет с овощами и тостом, цельнозерновой хлеб или каши с цельным зерном и любым наполнением (овощи, мясо, грибы, фрукты и ягоды)", – написала Марина.

Поклонники написали знаменитости комплименты.

"Фото огонь", "Отлично", "Супер", "Огонь", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что боксёр Вячеслав Узелков принял участие в реалити-шоу и рассказал о том, что у него до сих пор не остыли чувства к Марине Боржемской, а также заявил, что сейчас в поисках новой любви.