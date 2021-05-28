Экс-жена Андре Тана рассказала, как дизайнер обеспечивает их дочь
Супруга украинского дизайнера Андре Тана, Алина Харечко, с которой стилист развелся после девяти лет брака, заявила, что бывший муж оплачивал только образование их общей дочери Софии, и продолжает это делать. Так, модельер полностью платит за сад и учителей ребенка.
По словам Харечко, Тан ушел из семьи в самый сложный период – когда основанный женщиной бренд Home Wings почти не давал прибыли. Об этом экс-жена дизайнера написала на странице в Instagram.
"Год назад я осталась одна с четырехлетним ребенком и годовалым бизнесом, который выходил в ноль. В жесткий карантин. В момент, когда казалось, что мир парализовало. Сказать, что мне было страшно – не сказать ничего", – отметила Харечко.
После этого бывшая супруга Тана серьезно взялась за свой бизнес и в результате у нее все получилось – продажи в ее бренде увеличились вдвое.
Стоит отметить, что Андре Тан и Алина Харечко поженились в 2012 году тайно на Мальдивах. В 2016 году у пары родилась дочь София.
Напомним, ранее Алина Харечко поблагодарила мужа за прожитые годы. Также женщина отметила, что они вместе построили "классный бизнес и сеть с 3-х до 52 магазинов ATAn, и родили очень красивую дочку".
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