Андре Тан разводится с женой после 9 лет отношений

Украинский дизайнер Андре Тан разводится со своей супругой Алиной Харченко после девяти лет брака из-за дизайнерских амбиций.

Модельер признался, что уже почти год не живет со своей женой. Кроме того Тан заявил, что расстался с Харченко на дружеской ноте, говориться в программе "Светская жизнь".

"Мы девять лет были вместе. Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой", – рассказывал в интервью дизайнер.

По словам Тана, пиком в браке стали ссоры на фоне новой линейки одежды, которую запустила Алина. Дизайнер пытался помочь ей и именно из-за работы возникало очень много конфликтов.

"Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сам делать свои ошибки. и именно на фоне работы возникало очень много ссор ", – рассказал Тан.

Помимо этого модельер отметил, что при разводе оставил жене все их имущество, а именно огромный дом с большим участком земли и даже купил новый автомобиль. Также он признался, что ежемесячно платит алименты.

Стоит отметить, что Андре Тан и Алина Харченко поженились в 2012 году тайно, на Мальдивах. В 2016 году у пары родилась дочь София.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан впервые рассказал о смерти близкого человека. О кончине крестной мамы дизайнеру сообщили за несколько минут до показа.