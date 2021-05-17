Жена Андре Тана – о разводе с мужем: вопреки всему верю в любовь

Супруга украинского дизайнера Андре Тана, Алина Харечко, с которой стилист разводится после девяти лет брака, поблагодарила мужа за прожитые годы. Также женщина отметила, что они вместе построили "классный бизнес и сеть с 3-х до 52 магазинов ATAn, и родили очень красивую дочку".

Кроме того, звездная пара пережила два банкротства и несколько кризисов в дизайнерской компании, но в результате сделала ее рентабельной. Соответствующий пост Харечко опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Я даже не знаю, как назвать мою позицию в нашем бизнесе – иногда я была HRом, иногда финансовым аудитором, иногда кризис-менеджером, иногда PR-директором. Я благодарю тебя за этот опыт! Благодарю тебя за все. Мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться", – написала супруга Тана.

Кроме того, экс-возлюбленная дизайнера отметила, что, несмотря ни на что и вопреки всему, она все же верит в любовь.

Стоит отметить, что Андре Тан и Алина Харечко поженились в 2012 году тайно на Мальдивах. В 2016 году у пары родилась дочь София.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 51-летняя украинская певица Ирина Билык призналась, что подала на развод со своим мужем 48-летним фотографом Асланом Ахмадовым. По словам знаменитости, она сама была инициатором разрыва отношений.