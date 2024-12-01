Экс-барабанщика My Chemical Romance нашли мертвым в собственном доме: фанатов смутил пост музыканта незадолго до трагедии

Умер барабанщик My Chemical Romance Боб Брайар, игравший в группе с 2004 по 2014 год. Местные власти штата Теннесси, США, сообщили о том, что 44-летний музыкант был найден в собственном доме без признаков жизни накануне Дня Благодарения, который американцы отмечали 28 ноября.

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Последний раз Боба видели живым в начале этого месяца, 4 ноября. Подозрения на насильственное убийство отсутствуют, поскольку оружие и музыкальное оборудование Брайара остались на своих местах, пишет The Mirror. Издание сообщило, что после того, как было обнаружено "сильно разложившееся" тело барабанщика, к нему домой приехала служба контроля за животными, которая забрала двух собак. Причину смерти рок-звезды и способ, которым он ушел из жизни, выясняет судмедэксперт.

Перед своей трагической смертью звезда почтил память Честера Беннингтона, вокалиста Linkin Park, совершившего самоубийство в июле 2017-го в возрасте 41 года. После смерти певца группа распалась, но в начале этого года реформировалась, представив исполнительницу Эмили Армстронг как новую солистку.

На следующий день после своего последнего публичного выступления Боб вышел в социальные сети, чтобы похвалить Эмили, аплодируя ее работе с рок-группой. На странице X он написал: "Эмили Армстронг заставляет Честера гордиться. Она была безупречным выбором. И ей пришлось столкнуться с хейтом. Это тяжело. Поверьте мне. Честное слово".

Барабанщик, выразивший поддержку Республиканской партии накануне президентских выборов в США, опубликовал несколько, казалось бы, политических комментариев о республиканцах, прежде чем внезапно замолк в день выборов 6 ноября. Вскоре стало известно, что бездыханное тело Боба было найдено в его доме.

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