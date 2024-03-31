Екатерина Тышкевич, которая провела 3 дня в коме, рассказала о суицидальных мыслях: не могу сказать, что до конца это преодолела

Популярная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в декабре из-за сепсиса 10 дней провела в реанимации, из которых три – в коме, рассказала о своих суицидальных мыслях на фоне загадочной болезни. Как известно, 29-летняя звезда сериалов "Ничто не случается дважды" и "Женский врач" уже почти 10 лет страдает от нестерпимых головных болей, что исключают нормальную спокойную жизнь.

Тышкевич рассказала, что на полном серьезе задумывалась об эвтаназии – умышленном лишении жизни больного с целью облегчения его страданий. Об этом она рассказала в подкасте Gloster FM.

Актриса считала, что ее страдания были невыносимы не только для нее, но и для ее близких. Тогда у нее в голове и зародилась идея об эвтаназии.

К счастью, хотя нестерпимая головная боль до сих пор мучает знаменитость, она научилась справляться с крайне пессимистическими и негативными мыслями.

"Я думала, если мне когда-нибудь скажут, что это навсегда, то я суициднусь. И это не просто слова, а я действительно думала, что есть страны, где доступна эвтаназия. Вот такие мысли, не могу сказать, что я до конца это преодолела и приняла, это неправда. Сейчас я в большем принятии и научилась себя психологически вытаскивать", – поделилась Тышкевич.

Напомним, точный диагноз болезни Екатерины Тышкевич до сих пор неизвестен. Как она отмечала ранее, вероятно, это хроническое соматоформное болевое расстройство. Звезда проходит лечение и одновременно пытается внедрять новые полезные привычки и сокращать количество так называемых эмоциональных ям.

Недавно актриса пожаловалась на ухудшение самочувствия. Она рассказала, что более недели теряет волосы и страдает хронической головной болью, которая делает невозможным спокойную жизнь.

Как писал OBOZ.UA, накануне того, как Тышкевич впала в кому, ее рука сильно опухла и мучительно болела, а еще вызвала высокую температуру, которую не могли сбить несколько дней. Звезда впервые показала, как выглядела ее рука. Кадры шокировали фанатов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!