Екатерина Тышкевич рассказала о новой схеме лечения своей болезни: следующий шаг – электрошок

Украинская актриса, известная по сериалам "Жіночий лікар" и "Ніщо не трапляється двічі", Екатерина Тышкевич подкорректировала схему лечения вероятной болезни хронического соматоформного болевого расстройства, сопровождающегося постоянной головной болью. Если новый метод не сработает, ей остается попытаться "лечиться" электрошокером, чего женщина сильно боится.

Новая схема на самом деле не столь нова, ведь, как объяснила Тышкевич в InstaStories, она раньше уже пила назначенный препарат, но не смогла его "вытерпеть" более нескольких недель.

"Ситуация такова: на днях была у еще одного невролога. Он сказал, что ситуация сложная. Я действительно перепробовала уже почти все разновидности антидепрессантов, влияющих на хронические боли, и была у всех врачей. Он еще раз подтвердил, что ехать куда-то за границу смысла нет, потому что протоколы одни и те же на хроническую головную боль. Единственное, что он сказал, я недостаточно долго пила один препарат, и я его "забросила" через три недели приема. Этот конкретный препарат нужно пить два месяца на максимальной дозировке. Это реально тяжело. Я в тот момент искала просто более безопасный для себя антидепрессант", – объяснила актриса.

В настоящее время ее лечение будет состоять из двух типов антидепрессантов и противосудорожного препарата. От "любимого" антипсихотического средства, несмотря на старания, Тышкевич еще не удалось отказаться.

"Вообще, у меня сейчас такая схема – это антидепрессант одного типа и другого, а также антиконвульсант. Я пока оставляю нейролептик. С него я несколько раз уже пыталась сойти, но очень сильно тревожность поднимается, и это еще усугубляет состояние. Дай Бог, чтобы помогло. Но это тоже не сразу. Он сказал, что первые две недели симптомы могут ухудшиться", – рассказала актриса.

В крайнем случае, если подобное лечение не поможет, нужно будет прибегать к терапии электрошоком. Сама Тышкевич боится подобное "тестировать" на себе из-за страха "остаться овощем".

"Если не помогут эти два варианта, что невролог мне предложил, и эта транскраниальная терапия, то следующий шаг – это уже считается резистентной болью, которая в психиатрии лечится электросудорожной терапией, то есть электрошоком. Я читала просто ужасные статьи по этому поводу, что можно выйти вообще овощем, с амнезией и нарушением когнитивных функций.

В частности, в основную схему звезда сериалов планирует добавить еще один способ лечения, хотя и не очень верит в его действенность, – транскраниальную магнитную терапию, ради чего пришлось пройти новое обследование электрической активности мозга.

"Еще мне советовали, но я откладывала, потому что это дорогая история, транскраниальная магнитная терапия. Там маленькая доказательная база того, что оно помогает, но она есть. Для того чтобы начать курс этой терапии, мне нужно было обновить энцефалограмму, потому что я ее в последний раз делала года 4 назад. Завтра пойду на новую штучку", – сообщила звезда сериалов.

В настоящее время Екатерина Тышкевич объяснила, что решила прекратить тратить средства на сеансы остеопата, ведь процедуры ей не помогают. С начала работы со специалистом прошло уже около 20 сеансов, но по самочувствию "совсем не продвинулись".

"Еду говорить "гудбай" своему остеопату. Мы совсем не продвинулись за где-то уже под 20 сеансов. Надо уметь отпускать и признавать, что снова мимо..." - написала она.

Напомним, точный диагноз болезни Екатерины Тышкевич до сих пор неизвестен. Как она отмечала ранее, вероятно, это хроническое соматоформное болевое расстройство. О болезни актрисы стало известно летом 2022 года, но уже около 8 лет приходится бороться с нестерпимой головной болью. Уже в декабре 2023 года она 10 дней пробыла в реанимации, три из которых – в коме.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в марте 2024 года Екатерина Тышкевич снова пожаловалась на ухудшение самочувствия: вернулась сильная головная боль, и начали массово выпадать волосы. Она некоторое время пыталась жить без антидепрессантов, но пришлось вернуться к привычным таблеткам.

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