Ей приписывали роман с Вакарчуком: как сложилась судьба победительницы 'Голоса страны' Виталины Мусиенко

В шестом сезоне "Голоса страны" победила подопечная фронтмена "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука. Юной вокалистке родом из Полтавщины Виталине Мусиенко тогда было всего 18 лет, но она стала звездой таблоидов, приписывавших наставнику и певице роман.

Видео дня

Очень долго звезды не комментировали сплетни, но напор фанатов все же заставил их говорить. OBOZREVATEL решил рассказать, как сложилась судьба Виталины Мусиенко после победы в вокальном проекте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Голос страны-6

Вокалистка на слепых прослушиваниях очаровала тренеров своим мощным голосом и песней "Ведьма". На шоу 18-летняя студентка пришла, чтобы разобраться в себе. Проект помог ей определиться с вокальным будущим.

Сплетни о романе с Вакарчуком

Во время вокальных боев и других этапов шоу зрители начали подозревать, что между тренером и участницей не только рабочие отношения, но дальше разговоров дело не пошло, ведь артист был женат.

С новой силой слухи начали распространяться из-за заявления Вакарчука о разрыве отношений с женой Лялей Фонаревой, с которой он прожил почти 20 лет. Тогда Виталина Мусиенко продолжала сотрудничать с бывшим тренером, ездила с ним в гастрольный тур с проектом "Оранжерея" и якобы "нежно держала за руку".

Вакарчук не очень охотно ответил на вопрос о "романе" с артисткой, подчеркнув, что их связывают исключительно рабочие дела. Виталина Мусиенко также ответила на сплетни.

"Мне даже не хотелось комментировать слухи о романе со Святославом, потому что любые мои комментарии по этому поводу будут расцениваться как факт того, что все эти сплетни я воспринимаю серьезно. Все, что мне остается – это купить поп-корн и смотреть, что будет дальше", – сказала вокалистка.

Жизнь после "Голоса"

После победы на вокальном шоу Виталина Мусиенко на три года исчезла из инфопространства. Она окончила обучение в вузе и искала свой музыкальный стиль. Только в 2020 году артистка начала возвращаться в соцсети, а потом стала публиковать фото с выступлений с Вакарчуком.

Певица жила в Харькове, однако после полномасштабного нападения РФ на Украину вынуждена была эвакуироваться. После поста о войне артистка снова исчезла на год. Только 22 февраля 2023 года она опубликовала кадр из Италии. Впрочем, непонятно, переехала ли Мусиенко за границу надолго.

Как писал OBOZREVATEL, в 2015 году в пятом сезоне вокального шоу "Голос страны" победил Антон Копытин из Донецка. Куда он исчез и за что критиковал Украину – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!