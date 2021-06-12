Вакарчук заявил о разрыве с женой Лялей после 20 лет брака: фото пары

Известный украинский музыкант, фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" и экс-глава политической партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о разводе с супругой Лялей Фонаревой. Вместе пара прожила почти 20 лет.

Об этом сам артист сообщил на своей странице в Instagram. Причину расставания Вакарчук предпочел не называть, подчеркнув, что это остается их с Фонаревой личным делом.

"Я редко пишу о личном, но этот пост написал, чтобы обезопасить семью, друзей и близких от лишних вопросов и неудобств", – указал певец.

Вакарчук обозначил, что бывшая супруга навсегда останется для него близким человеком, которому он благодарен за проведенные годы вместе.

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"Благодарю Лялю за любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все. Жизнь продолжается. Надеюсь, она подарит каждому из нас много счастливых моментов", – сказал Вакарчук.

В итоге артист призвал поклонников не задавать дополнительных вопросов по этому поводу и не вести дискуссий с предположениями и догадками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук рассказал, как относится к сексу на первом свидании и готов ли признаться в измене любимому человеку.