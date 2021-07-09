Вакарчук прокомментировал слухи об отношениях с 23-летней Мусиенко: я взрослый человек

Знаменитый украинский музыкант Святослав Вакарчук, которого вскоре после развода заподозрили в романе с 23-летней исполнительницей Виталиной Мусиенко, признал: его с девушкой действительно объединяют "активные отношения" – правда, исключительно творческие и рабочие. 46-летний фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" опроверг слухи о новой возлюбленной, назвав их глупыми.

Свои отношения украинский исполнитель прокомментировал во время фестиваля Atlas Weekend в пятницу, 9 июля, отвечая на вопрос корреспондента OBOZREVATEL. На популярном в мире музыки событии фронтмен "Океан Эльзы" устроил брифинг и пообщался с журналистами перед выступлением.

Когда корреспондент нашего издания задал вопрос о Мусиенко, Вакарчук первым делом упомянул их творческое сотрудничество.

"Она сегодня [9 июля] с нами выйдет на сцену как специальный гость. В одной или двух песнях – как настроение будет", – ответил музыкант.

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Он также добавил, что с девушкой "поддерживает активные творческие отношения".

23-летнюю Мусиенко артист назвал "очень талантливой девочкой". "Надеюсь, что у нее все будет очень хорошо с точки зрения ее будущей сольной карьеры", – подчеркнул он.

На уточняющий вопрос о личных связях, Вакарчук сперва переспросил: "Что вы имеете ввиду?" – а потом сразу же продолжил и начал "отнекиваться".

Артист с улыбкой попросил не начинать эту тему. "Это слухи глупые, их не надо комментировать", – отреагировал он.

"Я взрослый человек", – добавил популярный украинский музыкант.

Напомним, что Святослав Вакарчук состоял в браке с Лялей Фонаревой. Пара была вместе более 20 лет, но недавно музыкант объявил о разрыве.

СМИ назвали возможной новой избранницей мужчины 23-летнюю Мусиенко, с которой артист ездил в гастрольный тур с новым проектом "Оранжерея". Они вместе выступали на сцене, держались за руки и обнимались.

Что публикует в соцсетях 23-летняя девушка, с которой Вакарчуку приписали роман, смотрите в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети прошумела новость о том, что Вакарчука заметили во Львове с якобы новой возлюбленной. Но это не так – на самом деле это была его дочь Диана Фонарева. Как оказалось, девушка является декоратором, стилистом в проекте музыканта "Оранжерея".