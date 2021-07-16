23-летняя Мусиенко впервые высказалась о романе с Вакарчуком: он взрослый человек. Интервью

23-летняя молодая артистка Виталина Мусиенко в последнее время стала одной из самых обсуждаемых персон в шоу-бизнесе из-за того, что ее подозревают в романе с известным украинским музыкантом и солистом групы "Океан Ельзы" Святославом Вакарчуком. По словам девушки, она не воспринимает подобные новости всерьез и не хотела комментировать на этот счет что-либо.

Какие на самом деле отношения у Мусиенко и Вакарчука, поддерживала ли она артиста во время развода и как изменилась ее жизнь за 5 лет после победы в шоу "Голос країни" OBOZREVATEL узнал в личном разговоре с певицей.

– Расскажите, что изменилось в вашей жизни после победы в шоу "Голос країни"?

– После победы в шоу я просто жила. Мне наоборот хотелось максимально абстрагироваться от победы в "Голосі". На 3 года я удалилась с совершенно всех социальных сетей и училась писать музыку. Также закончила университет, поскольку для меня это было очень важно. Мне тогда было 18 лет и я не осознавала, чего хочу в жизни. Поэтому эти 5 лет были очень важными для меня в понимании того, какую музыку я хочу писать, с кем работать и кем стану в музыкальной индустрии. Все что будет дальше зависит от того, насколько плодотворным будет мое время. На данный момент есть очень много материалов записанных и они все в процессе.

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– Какие у вас отношения со Святославом Вакарчуком? Ходят слухи, что у вас роман.

– Мне даже не хотелось комментировать слухи о романе со Святославом, потому что любые мои комментарии по этому поводу будут расцениваться как факт того, что все эти сплетни я воспринимаю серьезно. Я с уважением отношусь к журналистской работе, но дурные новости всегда воспринимаю всерьез. Так, раньше писали, что Святослав Вакарчук стал для меня отцом во время проекта "Голос країни", а сейчас нам приписывают роман. Все что мне остается, это купить поп-корн и смотреть, что будет дальше.

Со Святославом у нас очень плодотворные, только творческие отношения. Я с ним все эти года общалась, и он дал очень много полезных советов касательно моих песен. Поскольку мы не теряли с ним связь после шоу, он понимал, что это не просто девочка, которая попала случайно на "Голос країни". Святослав видел, что я хочу работать и, наверное, из-за этого мне повезло попасть в проект "Оранжерея".

– Поддерживали ли вы Святослава после развода? И общались с бывшей женой музыканта? В каких отношениях вы с ней?

– Мы со Святославом не общаемся на такие темы. Даже если бы и общались, никто бы не узнал об этом. У нас дружеские отношения. Я знаю, что он взрослый человек и что он принимает решения, который для него правильные. Я его поддерживаю в этом.

По поводу общения с бывшей женой, я бы не хотела это комментировать. Это не мое дело.

– Вы выступали на фестивале Atlas Weekend вместе со Святославом. Почему решили спеть на одной сцене? И кто предложил спеть дуэтом: вы или музыкант?

– Святослав предложил спеть на фестивале вместе. Но, если честно, мне тогда даже и предлагать не нужно было, я сразу согласилась. Песни также были выбранные с его стороны. Мне очень понравилось выступать на сцене фестиваля: нереальная энергетика, которая заряжает. Я впервые пела на сцене Atlas Weekend. Это невероятный опыт после двух лет, когда даже нормальных концертов не было. Тем более опыт выступать на большой площадке уже был – впервые после шоу "Голос" я пела на Олимпийском вместе с "Океан Эльзы".

– Есть в планах записать совместную композицию с Вакарчуком?

– Это зависит от планов и песни. Если будет песня, которую он будет чувствовать так же, как и я, то почему бы и нет.

– Планируете ли вы выходить на мировой уровень, как делают большинство украинских артистов?

– Если мы говорим о языке, то писать я буду только на украинском. Я не хочу писать песни на другом языке, поскольку это немного не о музыке, а о карьере в целом. Сначала хочу стать музыкантом, а только потом строить карьеру. Если ты делаешь то, что считаешь правильным, то со временем все получается. Нужно много работать.

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети прошумела новость о том, что Вакарчука заметили во Львове с якобы новой возлюбленной. Но это не так – на самом деле это была его дочь Диана Фонарева. Как оказалось, девушка является декоратором, стилистом в проекте музыканта "Оранжерея".