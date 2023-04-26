Куда пропал победитель вокального шоу 'Голос страны' Антон Копытин и за что он критиковал Украину

В 2015 году в пятом сезоне самого вокального шоу Украины "Голос страны" победил Антон Копытин из Донецка. Его звездной наставницей на проекте была известная украинская певица Тина Кароль, которая в финале, накануне объявления результатов голосования, подарила своему подопечному квартиру в Киеве. Сразу после завершения шоу триумфатор не сходил с экранов. Его приглашали в различные программы, брали интервью, а Антон параллельно активно записывал новые песни, гастролировал по Украине и даже Америке.

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Впрочем, сейчас о победителе пятого сезона мало что слышно. Достичь большой славы ему, увы, не удалось. Тем не менее Антон не бросил музыку и еще нередко появлялся на "1+1" как вокалист на других проектах. OBOZREVATEL решил вспомнить путь исполнителя к победе и рассказать, как сложилась его судьба.

История Антона и его семьи покорила всю Украину. Мужчина с беременной женой и двумя детьми покинул родной Донецк после того, как Россия развязала на востоке войну. Они остановились в Киеве, где им пришлось буквально начать жизнь с нуля.

Антон, которому на тот момент было 28 лет, брался за любую работу, чтобы хоть как-то прокормить семью, которая готовилась стать многодетной. Он побывал и уборщиком, и электриком, и сантехником. Однако все изменилось, когда дончанин увидел объявление про кастинг на "Голос страны 5".

На слепых прослушиваниях участник покорил судей мощным вокалом, развернув к себе кресла Тины Кароль и Александра Пономарева. Копытин решил пойти в команду к Тине и под ее патронатом успешно преодолел все этапы конкурса, дойдя до финала.

Антон уже после завершения проекта неоднократно говорил, как благодарен Кароль за ее поддержку и профессиональное наставничество. Она помогала исполнителю пробиться в шоу-бизнес, давала советы касательно написания и выпуска собственных песен.

Но, пожалуй, самым неожиданным подарком от Тины стала квартира. Певица вручила ключи от жилья, которое приобрела специально для семьи Копытина, в прямом эфире в финале пятого сезона. Этот поступок заставил плакать весь зал. А сам Антон, не сдерживая слез, упал перед звездой на колени.

Семья переселенцев с тремя детьми жила не в лучших условиях, ведь бросить все в оккупированном Донецке и начать с чистого листа – трудный и тернистый путь. Кароль рассказала, что когда приходила в гости к своему подопечному, то ей было больно смотреть на троих детей Антона, вынужденных тесниться в арендованной однушке. Поэтому певица решила подарить Копытиным их собственную квартиру в новострое в Киеве. До сих пор этот эпизод из шоу распространяют в соцсетях как один из самых трогательных моментов на украинском телевидении.

Сразу после окончания шоу по приглашению американской благотворительной организации Ukrainе Relief вместе с другими украинскими исполнителями Антон отправился в благотворительный тур по городам США. После этого он еще три раза посещал Америку с концертами.

Вместе с Арсеном Мирзояном и Аркадием Войтюком музыкант стал участником проекта "Нотр-Дам де Пари", в котором исполнял песни из знаменитого во всем мире мюзикла. Копытин также был вокалистом на шоу "Танцы со звездами". Там он работал до 2022 года.

Копытин неоднократно выступал с Национальным оркестром Вооруженных сил Украины. Объездил практически всю страну с гастролями.

Все свои соцсети Антон с 2014 года вел на украинском языке. Он много помогал переселенцам и украинским военным, призывая соотечественников делать то же самое. В патриотизме вокалиста однозначно нет повода сомневаться, хотя были случаи, когда он критиковал Украину, а если точнее, ее правительство. Он жаловался на коррупцию и другие проблемы, с которыми сталкивался лично.

Так, в интервью OBOZREVATEL в 2015 году Копытин говорил: "Я с семьей уже больше года в Киеве, и, к огромному сожалению, мы за это время не увидели ни одного позитивного сдвига... Вводятся новые законы, которые все больше и больше усложняют для переселенцев процедуру получения пособий на детей. Все делается для того, чтобы люди, которые и так оказались в тяжелой ситуации и иногда не имеют даже средств на проезд, получили эти деньги как можно позже. Среди моих друзей – огромное количество переселенцев, и они все сталкиваются с задержками пенсий, социальных выплат и т. д. Когда я слышу новости, что Евросоюз выделил очередные миллиарды евро на помощь переселенцам, мне уже становится смешно. По факту они не доходят до конечного получателя, до тех людей, которым они непосредственно и были выделены".

Сейчас неизвестно, куда пропал музыкант. Последний пост в его Instagram был размещен 28 февраля 2022 года. Больше певец в сети не появлялся.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сложилась судьба победителя первого сезона шоу "Голос країни" Ивана Ганзеры из села Калиново Харьковской области. Он покорил всех четырех членов жюри исполнением композиции "А ми удвох", поэтому они безоговорочно нажали на заветные кнопки и развернулись к парню. Только после этого звездные тренеры увидели, что вокалист – слабовидящий. Как живет и чем занимается музыкант сейчас – читайте в нашем материале.

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