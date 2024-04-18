Еще один фанат террористического кремлевского режима родом из Украины – музыкант Джанго – получил подозрение от Службы безопасности Украины. Алексей Поддубный (настоящее имя Джанго – ред.) призвал "искоренить саму идею украинства", при том, что снискал славу и провел много лет в Киеве, откуда он родом.

От пристального взора СБУ не скрылись его антиукраинские призывы и публичная поддержка войны. Об этом сообщили на официальной странице структуры в Facebook.

"Из-за своей медийной узнаваемости злоумышленник регулярно выступает на кремлевских телеканалах, активно участвует в пропагандистских акциях, посвященных проведению незаконных референдумов на временно оккупированных РФ территориях Украины. Во время эфиров призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В 2024 году подозреваемый был доверенным лицом диктатора Путина, агитировал голосовать за него, в частности, и на оккупированных украинских территориях.

Вдобавок путинист распространяет фейки о боевых действиях в своих соцсетях, где собрал таких же фанатов войны, как и он сам. СБУ известно также о его тесных связях с предводителями так называемых "ЛНР" и "ДНР".

За все преступления ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Разоблачение и документирование противоправной деятельности коллаборанта осуществляли сотрудники СБУ Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

К слову, коллаборант насколько боится всего украинского, что в 2023 году устроил истерику, услышав пение еще одной предательницы – Ани Лорак. Она частично выполнила украиноязычный репертуар, а Джанго в ответ призвал запретить разговаривать на украинском языке в РФ.

Относительно позиции коллаборанта метко высказался EL Кравчук. Он сказал: "Я видел недавно Джанго и был в шоке. Я же не знал, чем он занимается. Вообще не интересовался им. И тут вижу рожу знакомую рядом с Путиным. Ты же киевлянин! Больной, что ли?! Это просто шизофрения, честно".

Как писал OBOZ.UA, накануне весточку от СБУ получил другой коллаборант – оперный певец Василий Герелло из Буковины. Он открыто поддерживал российское вторжение и геноцид украинцев.

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