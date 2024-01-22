Украинский певец поставил диагноз звездам-предателям: у Джанго шизофрения, а Ани Лорак 'отравили'

Легендарный певец времен "Территории А" EL Кравчук (Андрей Остапенко) бурно высказался в отношении украинских артистов и музыкантов, которые предали Родину и отправились искать лучшую жизнь в России. Для него такое поведение очень низкое, ведь, родившись в Литве, Андрей сильно любит Украину, а особенно Киев.

Видео дня

EL Кравчук считает, что мания "русским миром" является своего рода "проявлением шизофрении" или отравлением, о чем он рассказал в интервью Telegraf. Певец шокирован лояльностью к Владимиру Путину бывшего киевлянина Алексея Поддубного, известного еще под псевдонимом "Джанго". В частности, Джанго поддержал военное вторжение России в Украину, его Родину.

"Я вообще не хочу о них думать и общаться с этими предателями, кто такое сделал. Я видел недавно Джанго и был в шоке. Я же не знал, чем он занимается. Вообще не интересовался им. И тут вижу рожу знакомую рядом с Путиным. Ты же киевлянин! Больной, что ли?! Это просто шизофрения, честно. Знать все, здесь жить, а потом предать. История сделает эту ревизию. Она делает это всегда, выбирая лучшее из песен, произведений, живописи, музыки, поэзии", – эмоционально выразился EL Кравчук.

В частности, певец также упомянул и об Ани Лорак, которая в последнее время на слуху в украинском информационном пространстве. Андрей вспомнил, что у нее были определенные жизненные неурядицы, из-за которых она продолжила свою карьеру в России, но, несмотря на это, он все равно считает, что Каролина "низко упала" из-за поддержки войны.

"С Ани Лорак – нет [не общаюсь. – Ред.]. Не знаю, что с ней произошло, это вообще "яд" какой-то, который превратил ее в ужас. Так позорно упасть! Я понимаю, что могут быть какие-то обстоятельства, но вообще никому бы этого не пожелал. Это касается и некоторых других артистов, которые тоже так низко упали. Говорю о людях, которые родились в Украине, которым Украина все дала, и такое делают", – объяснил Андрей.

Не только в отношении российских предателей, родом из Украины, возмущался певец. Еще до начала полномасштабного вторжения у него были неприятности в сотрудничестве с "Радіо Київ" и менеджером телеканала СТБ. В обоих медийных организациях украинское творчество не хотели воспринимать, а в приоритете были только российские деятели культуры.

Ранее OBOZ.UA писал, что EL Кравчук рассказал, как можно вернуть мужчин из-за границы и через какие испытания им придется пройти. В частности, он призвал не бояться армии, ведь не только солдаты там нужны, но и другие специалисты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!