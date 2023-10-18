Российский певец Джанго разозлился на Ани Лорак и потребовал убрать украинский язык из медиапространства РФ

Российский прокремлейский певец Джанго (Алексей Поддубный) назвал украинский язык "враждебным" для РФ и потребовал убрать его из медиапространства страны-террористки. Такое мнение он высказал в контексте выступления украинской исполнительницы-предательницы Ани Лорак, которая на своем сольном концерте в Москве частично исполнила украиноязычный репертуар.

По мнению путиниста, разговаривать в России на украинском – это то же, что в 1942 году вести беседу на немецком в Советском Союзе. Такой тезис певец выдал в интервью пропагандистскому ресурсу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Украинский язык в медиапространстве РФ Джанго считает нецелесообразным во время войны в Украине, которую он продолжает называть "СВО", но почему-то сравнивает со Второй мировой.

"Я считаю, что странно было бы, если бы в 1942 году пели песни на немецком языке. Я противник. Сейчас это язык врага. После войны разберемся, кто против? Это вопрос тонкий и непростой", – поразмыслил пропагандист.

Примечательно, что это мнение он пытался посеять в голове какого-то неназванного украинского рэпера, который в ответ доказывал путинисту, что украинский язык – достояние народа. Джанго заявил, что с украинцами нужно "вести разъяснительные работы", чтобы они отказались от своего языка.

Исполнитель также выдал абсурдную теорию, почему Россию "довели" до того, чтобы искоренять украинский язык. Предпосылкой геноцида Джанго считает Революцию Достоинства.

"До этого доводить не нужно было. Нельзя было преступных действий совершать на украинском Майдане. Свергли вы этого Януковича. Могли переизбрать его через полгода. Просто переизбрать. Что же вы наделали?" – спросил россиянин.

Логическую цепочку последовательности событий артист построить не смог, но вместо этого заверил, что на оккупированных Россией украинских землях люди отказываются от родного языка.

Ранее OBOZ.UA писал, что ура-патриотка РФ и актриса Яна Поплавская посетовала, что на концерте в Москве по случаю празднования оккупации не было некоторых известных российских звезд. Мол, там должна была доказывать любовь к россиянам Ани Лорак и другие "аполитические" артисты.

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