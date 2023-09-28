Ани Лорак отметилась циничным жестом в Москве: развлекала россиян украинскими песнями

Российская певица родом из Украины Ани Лорак, предавшая свой народ, отметилась новым циничным поступком в Москве. По случаю своего дня рождения запроданка решила развлечь россиян украинскими песнями.

Позорное шоу она устроила в свой 45-й юбилей на большом концерте в Крокус Сити Холл, куда поддержать предательницу пришли ее друзья-путинисты. Видео с выступления распространились в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

Лорак подготовила шоу-программу с новыми песнями и старыми хитами, которую исполнила с украинофобом Киркоровым, путинистом Артемом Качером и другими.

Видео дня

На сольнике звезда исполнила песню "Без тебе", которую написала на украинском языке, когда жила и работала на родине. Также на сцене появилась дочь исполнительница София Налчаджиоглу, подпевавшая матери.

К слову, концерт уроженки Украины был частично благотворительным, а деньги артистка отдаст на военное преступление – поможет российским фондам содержать депортированных из Украины детей.

Юбилейный концерт Лорак был под угрозой срыва, ведь артистку обвиняли в "помощи ВСУ". Почему россияне были уверены, что запроданка финансирует дроны – читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, перед выступлением певицы пропагандисты неожиданно призывали к прекращению хейта в ее сторону. По словам россиян, Лорак поддерживает Россию "всей душой".

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