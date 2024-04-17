Пел гимн России и поддерживал оккупацию Крыма: оперному певцу с Буковины сообщили о подозрении

Известному оперному певцу, заслуженному артисту Украины и народному артисту России Василию Герелло сообщено о подозрении. Он открыто поддерживал российское вторжение и геноцид украинцев.

По данным следствия, у звезды есть российское гражданство. Об этом сообщили в Telegram Офиса генерального прокурора.

Предателю Украины инкриминированы публичные призывы к изменению государственных границ и устройства Украины, соединенные с разжиганием национальной розни, а также публичные призывы к агрессивной войне (ч. 2 ст. 110, ст. 436 УК Украины).

Подозреваемый буковинец Герелло пел вместе с группой "Любэ", Олегом и Родионом Газмановыми, Юлией Чичериной и другими звездами РФ во время концерта по случаю оккупации украинского Крыма в Москве.

Именно на этом мероприятии в 2022 году выступал российский диктатор Владимир Путин. В своей речи к россиянам Герелло публично поддержал его террористическую политику. В 2024 году он также пел в столице РФ на аналогичном позорном шоу.

"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении российскому оперному певцу – гражданину России, который родился в Украине. По данным следствия, подозреваемый как публичное лицо открыто поддержал так называемую специальную военную операцию против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием занимается управление Службы безопасности Украины в Винницкой области.

В открытых источниках можно найти информацию, что Герелло родился в селе Васлововцы Заставновского района. После учебы в школе поступил в Черновицкое музыкальное училище, но прервался на военную службу. Впоследствии он поступил в Ленинградскую консерваторию, которую окончил в 1991 году. В настоящее время предатель живет в Санкт-Петербурге с семьей.

В 2023 году Герелло пел гимн России во время открытия футбольного матча, а также выступал для раненых оккупантов в госпитале.

Ранее OBOZ.UA писал, что Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российскую певицу Юлию Чичерину, а также сообщила о подозрении коллаборантке Таисии Повалий.

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