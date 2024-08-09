Его боялись все. Участница 'Супермамы' рассказала, каким стрессом для нее обернулось приглашение Верки Сердючки на гендер-пати

Блогер и участница шоу "Супермама" Стася Макеева призналась, что подготовка к состоявшемуся в мае скандальному гендер-пати обернулась для нее и организаторов стрессом из-за приглашения певицы Верки Сердючки (настоящее имя – Андрей Данилко). Она объяснила, что к артистке претензий нет, но общаться с ее менеджером было очень трудно.

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Женщина приглашала Данилко с его командой выступить на своем гендер-пате. За это она заплатила 35 тыс. долларов (1,43 млн гривен), и, как оказалось из интервью Макеевой для Okay Eva, цена получилась гораздо меньшей, чем обычно стоит шоу Сердючки.

"Ну, примерно 80 тысяч [долларов (3,27 млн гривен) стоила организация гендер-пати в общем]. Она [Сердючка] вышла 35 тысяч. Я получила классные эмоции. Это была моя мечта. Сердючка и Настя Каменских – это то, на чем я выросла. Я всегда хотела, чтобы такое случилось. Ну, конечно, было несколько "но". Первое "но" – это то, что – мы обсуждали не конкретно с ней [Сердючкой], к ней вообще никаких претензий – у нее очень сложный менеджер, который может нахамить, может... Ну, вообще, очень сложно с ним общаться вообще", – объяснила Макеева.

Она добавила, что вся команда организаторов пыталась угодить менеджеру и Сердючке, чтобы они по приезду согласились выступать. Для этого приходилось искать определенные вещи из райдера (список предметов, необходимых артисту для выступления) точно по указанным параметрам.

"Мои девочки, которые организовали это все, говорят: "Мы просто боимся". Мы сами ездили, покупали по райдеру, чтобы было все: чашечка фарфоровая, ковер такой, зеркало такое... Не то чтобы сложный [райдер]. Она не просит много алкоголя и дорогого. У нее скромно все. Но из категории: чашка должна быть фарфоровая, 250 мл... Короче, чашка такая, тарелочка такая, зеркало такое... Нам сказал менеджер, что если мы не найдем, чего-то не будет хватать, то все – она может уйти. Не знаю, насколько это верно, так сказали. Мы боялись", – призналась блогер.

В частности, женщина объяснила, что всегда мечтала о пышном празднике, ведь имела очень скромную свадьбу и гендер-пати первого ребенка. Именно это побудило ее организовать зрелищное шоу и пригласить звезду, песни которой тесно ассоциируются с юношеством и детством.

"У нас была свадьба 4,5 года назад не очень: скромненькая, тихая, семейная. А мы всегда с мужем хотели масштаба. И мы сказали, что мы либо сделаем венчание грандиозное, когда у нас будет на это возможность, либо мы сделаем гендер-пати. С первым ребенком мы просто лопали шарик обычный на улице. А с этим ребенком мы захотели сделать вообще такие масштабы, чтобы нам запомнилось на всю жизнь.

Ранее OBOZ.UA писал, что Стася Макеева вступилась за русский язык во всех областях общения и заявила, что украинизацией войну не победить. Оказалось, что она просто "не может думать по-украински".

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