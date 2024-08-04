Участница 'Супермами' ошарашила суммой, которую заплатила Верке Сердючке за выступление на Baby Shower

Русскоязычная блогер-миллионница и участница "Супермами" Стася Макеева призналась, сколько тысяч долларов ей пришлось заплатить Верке Сердючке (настоящее имя Андрей Данилко), чтобы та выступила у нее на гендер-пате (Baby Shower), состоявшемся 1 мая. Женщина вскоре станет мамой во второй раз, поэтому ей хотелось сделать этот семейный праздник незабываемым, сколько денег это бы не стоило.

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В общей сложности семья Макеевых потратила на организацию праздника примерно 80 тысяч долларов. Об этом она рассказала в разговоре с блогером Евой Коршик.

"С этим ребенком мы захотели сделать такие масштабы, чтобы нам запомнилось на всю жизнь. И мы так кайфанули, – сообщила Стася Макеева и на вопрос о стоимости праздника и выступления Сердючки ответила: – Ну, примерно 80 тысяч. Она [Верка Сердючка] вышла 35 тысяч".

Все суммы блогер называла в долларовом эквиваленте. То есть, если перевести в гривневую валюту, гендер-пати в общей сложности стоило примерно 3,27 миллиона гривен, а приглашение поп-звезды – 1,43 миллиона гривен.

В комментариях украинцы отметили, что также планировали пригласить команду Верки Сердючки выступить на своей свадьбе, однако для каждого ценовая политика была разной. В 2021 году стоимость небольшого концерта стоила якобы более 30 тысяч долларов (другие расходы в эту сумму не входят), что эквивалентно 1,23 миллиона гривен. Впрочем, за 3 года эта сумма увеличилась на 27% и в мае уже достигала 110 тысяч долларов (4,5 миллиона гривен).

В своем TikTok Макеева сообщала, что устроить пышное гендер-пати было ее с мужем мечтой, ведь во время беременности первым ребенком они не могли раскошелиться на огромный праздник, и свадьбу якобы тоже отмечали сдержанно. Как она отметила, несмотря на сумасшедший бюджет на приезд Сердючки нужно было также выполнить все условия Данилко и докупить за свой счет еще немало других вещей.

"За три дня до выступления нужно было все подготовить по ее райду. Это было сделать очень сложно. Мы, наверное, обошли все Jusk и "Эпицентры". Мы искали для нее вафельные полотенца необходимого количества, фарфоровые чашки. Но могу сказать, что это того стоило. Мы получили такие эмоции, которые с нами останутся на всю жизнь", – рассказывала Макеева.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко засветился в компании с Галкиным, Макаревичем и его супругой в Юрмале, Латвия.

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