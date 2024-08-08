'Война от этого не закончится': скандальная участница 'Супермамы' вступилась за русский язык, потому что 'не может думать на украинском'

Блогер и звезда шоу "Супермама", выпуск с которой набрал более 4,6 млн просмотров, Стася Макеева вступилась за русский язык и заявила, что не будет украинизироваться, потому что якобы она коверкает слова. Более того, ей нет смысла это делать, ведь за популяризацию культуры страны-агрессора ей, как инфлюэнсеру с миллионной аудиторией, не прилетает критика.

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Блогер призналась, что говорит по-украински она хуже, чем русскоязычные политики, но учить язык с нуля и переходить на государственный она не собирается. Об этом и другой бред Макеева рассказала в интервью Okay Eva.

"Смотрите, я ни в коем случае не против нашего красивого языка. Но когда вы нормально на нем разговариваете. А вот когда начинаю я на нем разговаривать, то это просто "Кличко отдыхает". Я занималась с репетитором, мне не помогло. Мне реально трудно. Я не могу думать на украинском языке", – попыталась оправдать себя Макеева.

Впоследствии она начала оперировать достоинством, потому что если не умеет думать по-украински и будет пытаться на нем говорить, то это якобы будет нечестно по поводу ее аудитории. Момент того, что все навыки в своей жизни человек приобретает, она упустила, ведь что думать, что говорить, что ходить на двух ногах люди учатся со временем – это не заводские настройки, которые с самого рождения с ними.

"Я не могу думать [на украинском]. Я честна со своими людьми. И меня раздражает то, что меня заставляют. Но я тебе больше скажу, что большинство блогеров, с которыми мы общаемся, они все равно разговаривают на русском в жизни. И мы все так разговариваем. Может, когда-то я к этому приду. Я не говорю, что я никогда не буду пробовать еще. У меня были попытки. У меня действительно были попытки. Мои подписчики знают. И на "Супермаме", и после "Супермамы" я пыталась", – попробовала блогер себя оправдать.

Однако, как говорится, недолго музыка играла, и все попытки говорить по-украински исчезли после того, как Макеевой писали подписчики, что та ужасно говорит по-украински, поэтому лучше не пытаться. Как видим, когда вопрос касался хейта через русский, она заявляла, что критика была лишь от нескольких человек, поэтому не видит смысла что-то меняли, а вот вернуться к тому, к чему привыкла на протяжении всей жизни, – с удовольствием.

В разговор также вмешался участник интервью Андрей Бураков, который объяснил, что делать ошибки при изучении украинского языка – вполне нормально и в этом нет никаких проблем. Впрочем, Стася Макеева пропустила эту информацию мимо ушей.

"Это показывает то, что когда человек практикуется, разговаривает, он будет делать много ошибок. Люди, которые сейчас смеются над другими людьми, которые переходят с русского на украинский, они где-то там суржик употребляют. Такого не должно быть. Что я хотел сказать за инфлюенсеров, это их часть культурного фонда. Это как шестидесятники в свое время.

Реакция блогеров была вполне ожидаемой – назвали коллегу "душнилой" и попросили "открыть форточку".

"Война от этого не закончится", – ответила Макеева. На это услышала от Буракова: "Это важный фактор". Такой ответ женщине не понравился и поэтому он только сморщилась в ответ.

Ранее OBOZ.UA писал, что Стася Макеева попала в скандал в Одессе из-за эксплуатации морских котиков. Она и еще несколько блогеров устроили фотосессию с ними в номере и нарвались на хейт.

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