Ефросинина высмеяла свой заочный арест в России и остроумно подколола Киркорова

Украинская телеведущая Мария Ефросинина отреагировала на выходку путинистов в стране-агрессоре РФ, где ее заочно арестовали. Артистка высмеяла решение суда и предположила, зачем россиянам нужно было ее осудить, вспомнив пропутинского певца Филиппа Киркорова.

Видео дня

Заявления в "Мордоре", как выразилась ведущая, его совсем не волнуют и свою деятельность она прекращать не будет. Такой пост появился в ее Instagram-профиле (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ефросинина начала с того, что в соцсетях ее часто хейтят, обвиняя в бездействии.

"И если наше Facebook-сообщество непрестанно меня сношает (там, на самом деле вообще не важно, сколько и что ты делаешь), то в "Мордоре" так называемые "органы" разглядели в моих вербальных актах угрозу их "великой империи" и преступление, которое тянет на уголовное дело и, внимание, "заочный" арест", – отреагировала украинка.

В следующем абзаце она обратилась к людям, лояльным к российской агрессии, на понятном для них языке – на русском.

"Молю, "заочно арестовали"! Это чтобы что? Чтобы содрогнулась новая ж*па Киркорова, чтоб не повадно было местной шобле даже думать рты открывать?" – пошутила артистка, вспомнив скандальный образ путиниста со "сделанными" ягодицами.

Ефросинина добавила, что возмущение россиян ее только радует, а свою деятельность она прекращать не будет. Звезда пообещала продолжать говорить правду и не умалчивать геноцид украинцев "кровавым режимом" бункерного диктатора.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что российская актриса фильмов для взрослых Ева Элфи была внесена в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины. Она стала самой популярной в этой нише звездой среди украинцев.