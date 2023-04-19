55-летний Киркоров вставил импланты в ягодицы и похвастался результатом. Видео

Незадолго до 56-летия пропутинский певец Филипп Киркоров решил кардинально изменить внешность и обратился к пластическому хирургу. Фанаты путиниста точно знают, что в клинике артисту сделали рельефный торс и несколько подтяжек на лице, однако на крайнем концерте артист похвастался еще одним изменением в теле – упругими ягодицами.

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Очевидно, Киркоров решился на глютеопластику и вставил импланты, которыми потряс на сцене перед зрителями. Ролик с выступления распространили в Telegram-пабликах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Певец несколько раз сменил образ, пока не предстал перед публикой в облегающем комбинезоне из полупрозрачного материала, который украсили черными блестками.

Одиозный россиянин покрутил ягодицами, продемонстрировав их всем зрителям. Изменения в его фигуре невозможно было не заметить, поэтому новость быстро распространилась в пропагандистских СМИ.

Фанаты предполагают, что исполнителю сделали операцию, позволяющую изменить форму и объем ягодиц. Обычно это делается с помощью ягодичных имплантатов или липофилинга, но чаще всего эти способы комбинируются, чтобы получить естественный результат.

Кстати, после уже упомянутого выше концерта артиста подвергли критике из-за изменений внешности. Зрителям показалось, что Киркоров едва двигается, тяжело открывает рот и комично выглядит.

Ранее OBOZREVATEL писал, как пластические операции сделали из "короля" эстрады Киркорова обыкновенное посмешище. Посмотреть на фото до и после – можно по ссылке.

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