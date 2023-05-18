Самая популярная актриса фильмов для взрослых среди украинцев попала в 'Миротворец' из-за поддержки оккупации Крыма

Российскую порноактрису Еву Элфи (настоящее имя – Юлия Романова) внесли в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины. Карьера звезды фильмов для взрослых, ролики с которой очень популярны на сайте Pornhub в Украине, началась в оккупированном Россией Крыму.

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Об этом она открыто рассказывала, не переживая из-за последствий. Со всей информацией и доказательствами можно ознакомиться на сайте (чтобы удвоиться фото, доскролльте до конца страницы).

Как выяснилось, в 2018 году, когда россиянку заинтересовал порнобизнес, ее пригласили в оккупированный Крым, куда она охотно уехала. Пересечение границы со стороны РФ означает поддержку оккупации и путинского режима, о чем к тому времени уже 21-летняя девушка должна была знать.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", – говорится на сайте.

Интересно, что в 2021 году Ева Элфи стала одной из самых востребованных актрис среди украинцев, а в 2022 заняла первую строчку. Именно ее чаще всего ищут посетители сайта Pornhub из Украины.

По данным российских пропагандистов, Элфи не стала жертвовать карьерой и оставаться в России после 24 февраля 2022 года. Судя по ее фото, россиянка все время проводит в Европе и США и о своей родине не упоминает. На странице звезды нет никакого намека на то, где она родилась и жила.

Более того, в марте 2022 года Элфи цинично поинтересовалась у подписчиков, не будет ли надпись "Занимайтель любовью, а не войной" спекуляцией на "ужасной теме". Эту надпись она якобы утвердила для своего мерча еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, но готова была отказаться от нее, чтобы не оскорбить чувства фанатов.

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