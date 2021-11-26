Эд Ширан прилетел в Киев и расхвалил Украину на весь мир. Фото

Английский исполнитель Эд Ширан приехал в Киев, чтобы снять свой новый клип. Артист уже провел три ночных съемки и расхвалил столицу Украины в своих социальных сетях.

Кадром с командой певец поделился на странице в Instagram. Внимательные пользователи определили, что одна из локаций, которую выбрала звезда – двор механико-математического факультета КНУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Эд сообщил фанатам, что уже три ночи в Киеве снимает новое видео, подробности которого держит в секрете. В этом ему помогает фотограф Ник, который уже не в первый раз сотрудничает со знаменитостью.

Видео дня

Артист поблагодарил Киев за теплый прием и сказал, что столица – красивый город. Кроме этого, он отметил всю Украину, назвав ее чудесной.

"Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в красивом городе. Украина чудесная", – написал Ширан.

Отметим, что на страницу звезды подписаны почти 36 млн пользователей со всего мира, а фото за 12 часов собрало 285 тысяч лайков и много восхищенных комментариев.

"Не могу дождаться того, что вы сняли", "Украина любит тебя", "Нас ждет предновогодний подарок?", – написали они.

Интересно, что под фотографией можно заметить как украинцы исправляют написание города с "Kiev" на "Kyiv", хотя в посте название столицы написано правильно. Вероятно, Эд Ширан ошибся при публикации, однако позже отредактировал текст.

Напомним, что ранее итальянская рок-группа Maneskin попала в скандал, написав на афише "Kiev" вместо "Kyiv". Это не на шутку возмутило фанатов, но не поколебало их желание послушать качественную музыку.

Кратко о звезде:

Эд Ширан – английский певец, автор песен, музыкант, звукозаписывающий продюсер, актер и бизнесмен. Песня Ширана "Thinking Out Loud" принесла ему две премии Грэмми в 2016 году. 21 января 2018 года Ширан обручился со своей школьной подругой, бывшей хоккеисткой Черри Сиборн. У пары есть дочь – Лайра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве также заметили приехавшего в Украину всемирно известного актера Шона Пенна, который намерен снять документальное кино. Артист уже побывал в прифронтовой зоне и рассказал, что его удивило.