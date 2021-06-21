Солист группы DZIDZIO показал редкое семейное фото с отцом

Украинский исполнитель, лидер группы DZIDZIO (Михаил Хома) показал своего отца Степана на архивном фото. Кадр был сделан в 1995 году.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). DZIDZIO рассказал, что покойный отец недавно ему приснился. А опубликованный снимок является единственным, на котором большая семья позировала вместе.

"Сегодня в странном сне мне приснился мой покойный отец Степан Хома. Это единственное фото, где мы вместе, папа на нем – крайний слева. Помню и никогда не забуду те светлые, радостные, детские дни, которые я провел вместе с тобой. Ты всегда в моих воспоминаниях...", – разоткровенничался музыкант.

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Коротко о знаменитости:

DZIDZIO – украинская поп-группа, созданная в 2009 году по инициативе популярного музыканта Андрея Кузьменка (Скрябина). Главным персонажем в ней выступает комический герой DZIDZIO, в которого и перевоплотился Михаил Хома.

Первый успех коллективу принесло исполнение песни "Старі фотографії" группы "Скрябин". Следующим хитом стала песня "Ялта", слова и музыку для которой написал Андрей Кузьменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Хома поздравил маму с днем рождения, написав ей самые теплые слова. Он опубликовал видео со своего концерта, где появился на сцене вместе с ней.