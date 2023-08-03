Джонни Депп после фейков России эффектно поддержал Украину перед тысячами фанатов и уделил особое внимание беженке из Мариуполя

Американский актер и солист группы Hollywood Vampires Джонни Депп, несмотря на фейки РФ о визите в страну-террористку, продолжает поддерживать Украину. В июле он встретился с украинской художницей Ириной Федоренко и эффектно высказал свою проукраинскую позицию на концерте в немецком Штутгарте.

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Это уже вторая встреча уроженки Мариуполя, которая вынуждена была убегать из Украины, со знаменитостью. Они сделали общее фото, поговорили о ее родине и фейках России, пишет Bild (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Художница, поразившая звезду его портретом, имела возможность во второй раз пообщаться с Джонни Деппом. Их первая встреча состоялась 27 июня на концерте в Гамбурге, а второй раз артист уделил ей внимание через несколько недель.

Ирина Федоренко рисовала известного актера в течение 20 лет. "Я была на концерте и на встрече. Он был рад меня видеть", – рассказала художница.

Они поговорили об Украине и реакции на российские фейки. Ирина Федоренко переехала в Мюнхен из своего родного Мариуполя вместе с 15-летним сыном и 67-летней матерью в марте 2022 года.

"Перед концертом мы говорили об Украине, и во время шоу на сцене появился наш флаг", – поделилась поклонница Деппа.

Отметим, что Hollywood Vampires не в первый раз поддерживают Украину. В сети есть множество видео, где артисты исполняют песню Heroes ("Герои"), пока позади них меняются кадры войны в Украине, а после этого появляется сине-желтое знамя.

Напомним, в июле этого года в РФ заявили, что Депп приедет, чтобы записать общий трек с местной группой и проехаться по российским городам. За это ему якобы пообещали $370 тысяч. Впоследствии росСМИ похвастались, что в кинотеатре на показе фильма с Деппом актер обратился к ним с экранов и пожелал "беречь себя".

Как писал OBOZREVATEL, директор кинокомпании Джонни Деппа и его помощник Стивен Дойтерс опроверг несуразные вбросы в росСМИ и прокомментировал скандал с обращением к российской публике.

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