Американский актер Джонни Депп обратился к россиянам с экранов перед показом фильма "Жанна Дюбарри", где сыграл главную роль. В коротком видео звезда пожелал зрителям из РФ "беречь себя".

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Лояльность актера к россиянам может быть признаком того, что он действительно планирует приехать в РФ осенью этого года, как ранее утверждали росСМИ. Роликами из кинотеатра поделились в сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как заявили зрители, перед показом "Жанны Дюбарри" им показали обращение Деппа, пожелавшего гражданам страны-террористки приятного пересмотра и посоветовавшего быть осторожными.

"Это Джонни Депп. Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", – сказал американец.

Лента со звездой беспрепятственно показывается в России, где с пеной у рта заявляли, что иностранные фильмы им не нужны, а отечественный кинематограф работает не хуже, чем Голливуд.

Заметим, что Джонни Депп уже больше года игнорирует геноцид украинцев и занимается исключительно налаживанием своей карьеры. Более того, на днях россияне заявили, что он приедет в РФ, чтобы записать совместный трек с местной группой и проехаться по российским городам.

За это ему якобы пообещали $370 тысяч. Официально слухи артист не комментировал, однако можно предположить, что его слова "до встречи" могли являться подтверждением намерений актера погостить в России.

Как писал OBOZREVATEL, в РФ выдали голливудских звезд Джонни Деппа и Эштона Катчера за дедов-героев Второй мировой войны в СССР. По "данным" представителям страны-агрессора, знаменитости защищали Алчевск в Луганской области.