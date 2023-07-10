Американский актер Джонни Депп якобы готовится посетить страну-террористку Россию осенью этого года за большой гонорар – $370 тысяч (13,5 млн грн). Об этом российским пропагандистам рассказали в пресс-службе местной группы "ЯМОРЕ", с которой голливудская звезда "запишет общий трек".

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Переговоры, по данным росСМИ, велись около 2 лет. Все это время от визита в РФ актера и музыканта якобы останавливал развод с Эмбер Херт (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Все эти годы мы общались в духе: "Как жизнь?" В 2020 году у нас появилась идея записать общую песню. Мы забросили эту идею менеджменту Деппа. В течение двух лет велись переговоры. Все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер. Год назад, после победы в суде, мне написали, что он готов приехать", – говорится в комментарии.

Россияне пообещали Джонни Деппу $370 тысяч за общий трек и экскурсию по российским городам. Голливудскую звезду провезут по марштуру Калининград – Зеленоградск – Куршская коса – Светлогорск – поселок Янтарное. За эту экскурсию Депп якобы согласился на меньший гонорар, хотя сначала ему предлагали больше денег.

По словам участников российской группы, через две недели состоится видеоразговор. "Волнующе, конечно, хотя Джонни очень прост в общении, не строит из себя никого. Классный мужик. Уже активно идет подготовка к его приезду, а осознание, что это не сон, еще не пришло", – процитировали собеседника пропагандисты.

Напомним, в 2015 году вместе с Элисом Купером и Джои Перри Джонни Депп создал музыкальную группу под названием "Hollywood Vampires". В 2018 году они приехали с концертом в Москву.

Как писал OBOZREVATEL, в РФ выдали голливудских звезд Джонни Деппа и Эштона Катчера за дедов-героев Второй мировой войны в СССР. По "данным" представителей страны-агрессора, знаменитости защищали Алчевск в Луганской области.

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