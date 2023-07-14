У Джонни Деппа впервые прокомментировали фейк о 'визите' в Россию и скандальное обращение к россиянам

Директор кинокомпании Джонни Деппа и его помощник – Стивен Дойтерс – впервые прокомментировал слухи о "визите" известного актера в Россию. По его словам, звезда не намерен посещать страну-террористку.

Видео дня

Также выяснилось, что скандальное обращение Деппа к россиянам с экрана кинотеатра не было адресовано конкретно жителям РФ. Соответствующий комментарий появился в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

К команде актера обратились сотни пользователей, которые попросили официально прокомментировать пропаганду РФ или опровергнуть ее. Джонни Депп на связь не вышел, однако его помощник отрицает новость росСМИ.

"Нет. Это был ролик, сделанный для глобального релиза фильма. И никаких визитов в Россию не будет", – говорится в комментарии.

Напомним, на днях россияне заявили, что Депп приедет в РФ, чтобы записать общий трек с местной группой и проехаться по российским городам. За это ему якобы пообещали $370 тысяч.

Впоследствии росСМИ похвастались, что в кинотеатре на показе фильма с Деппом актер обратился к ним с экранов и пожелал "беречь себя". Очевидно, в российском прокате просто перевели обращение звезды ко всем зрителям. В оригинале актер сказал "bye", что переводится как "пока", а не "до встречи", что показали в РФ.

Как писал OBOZREVATEL, в РФ выдали голливудских звезд Джонни Деппа и Эштона Катчера за дедов-героев Второй мировой войны в СССР. По "данным" представителям страны-агрессора, знаменитости защищали Алчевск в Луганской области.