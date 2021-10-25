Рок-музыкант Страйфи с каре и макияжем стал героем немецкой рекламы шампуня. Видео

Музыкант, диджей Джек Страйфи, получивший популярность благодаря немецкой рок-группе "Cinema Bizarre", стал героем новой рекламы шампуня известного бренда. Мужчина показал свою шикарную прическу-каре и заявил: "Мои волосы – моя гордость, и я больше не хочу прятаться".

Роликом певец поделился на своей странице в Instagram. В комментариях под постом подписчики похвалили работу музыканта, отметив, что видео получилось классным (чтобы посмотреть кадры, доскролльте страницу до конца).

Реклама была записана на родном языке немецкого артиста. Очевидно, она будет транслироваться на локальном рынке.

Для видео стилисты подобрали Страйфи необычный наряд: обтягивающую черную тонкую кофточку с перекрещенными белыми элементами. Образ певца дополнял макияж с выразительными ресницами и идеально ровные белые волосы.

Видео дня

В посте мужчина рассказал, что всегда, даже несознательно, обращает внимание на свою прическу и с ее помощью выражает себя. Известно, что за свою карьеру он поменял множество стрижек и цветов волос.

"Когда я оглядываюсь немного назад, вижу: мои волосы всегда показывали, кто я и как себя чувствую", – написал Страйфи.

"Мои первые яркие моменты стали спусковым крючком для моего пути к поиску себя – между шумом голосов, которые говорили мне, как быть", – добавил он.

Коротко о звезде:

Джек Страйфи (настоящее имя Андреас Эдуард Худец) родом из немецкого города Филлинген-Швеннинген.

Мужчине 33 года. Он открыто признавал, что является квиром (это негетеросексуальная ориентация и/или гендерная идентичность за рамками бинарности).

Его группа "Cinema Bizarre" образовалась в 2005 году и даже побывала в туре с Леди Гага в США в 2009-м. Из-за разногласий среди участников распалась на пике известности.

Музыкальную деятельность Страйфи возобновил в 2013 году, выпустив мини-альбом под названием "Glitter + Dirt".

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