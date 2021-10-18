Известный певец Stromae и автор хита "Alors On Danse" снял клип в Киеве. Видео

Музыкант Stromae (Поль Ван Авер) выпустил первый с 2013 года сольный материал – клип на пеню "Santé", который был снят в Киеве. Ролик показывает жизнерадостность обычных людей, их быт, работу и жизнь.

Изюминкой клипа стали сцены, когда герои видео начинали танцевать, выполняя свои обычные ежедневные обязанности. Новинка появилась на официальном YouTube-канале певца (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что Поль с 2015 до 2018-го не выпускал новых песен. Один из его "новых" треков был записан специально для коллекции собственного бренда Mosaert, после чего Stromae снова не появлялся на музыкальной арене.

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По словам Даши Дерягиной, продюсера клипа на трек "Santé", они хотели рассказать о людях, которые много трудятся, но получают от работы удовольствие и наслаждаются жизнью.

Сцена на буксире с рыболовами снимали в столице Украины более шести часов. Для нее использовали 100 кг живой рыбы, но выпустили ее назад в воду.

В самой песни исполнитель призывает "поднять бокалы за тех, у кого их нет" и у кого нет времени на празднования – как пилоты самолетов, медсестры, водители, пекари или рыбаки, а также молодые родители – которые "трясутся от слез и профессионально не спят ночами".

Французский музыкант Поль Ван Авер имеет бельгийское происхождение. Ему 36 лет.

Женат на стилистке Корали Барбье. В 2018 году у пары родился сын.

Его сингл "Alors On Danse" занимал первые места в топах во Франции и Германии и считается "визитной карточкой" певца.

Как писал OBOZREVATEL, недавно всемирно известная певица из Великобритании Адель впервые за шесть лет выпустила новую песню под названием Easy On Me. Также на композицию был снят клип.