Джареду Лето – 53: как россияне используют лидера Thirty Seconds to Mars для пропаганды и что он действительно говорил о России и Украине

Сегодня, 26 декабря, американскому актеру и музыканту Джареду Лето исполнилось 53 года. В течение своей долгой творческой карьеры артист стал обладателем "Оскара" и успел завоевать расположение аудитории во всем мире, однако после начала большой войны у украинцев возникли довольно смешанные чувства к исполнителю.

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Дело в том, что знаменитость демонстрировала несколько противоречивые политические взгляды, поскольку после 24 февраля 2022 года выступал в поддержку нашей Родины, а позже заявлял о желании приехать с концертом в РФ. OBOZ.UA расскажет, что звезда говорил об Украине и стране-агрессоре и как россияне используют лидера Thirty Seconds to Mars для пропаганды.

Поддержка Украины

После начала полномасштабной войны Джаред Лето не остался в стороне от кровавых событий, которые происходят на территории Украины. Знаменитость уже была знаком с нашим государством, поскольку в 2005 году сыграл одессита в фильме "Вооруженный барон".

Вероятно, этот опыт запечатлелся в память артиста, ведь после 24 февраля 2022 вышел в прямой эфир и спел песню "Ах, Одесса, жемчужина у моря", которую посвятил Украине и украинцам. К тому же он пообщался с жителями нашей страны и признался, что хочет приехать в столицу.

Что звезда говорил о России

Однако, похоже, в 2024 году взгляды Джареда Лето несколько изменились. Во время концерта в составе альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars, который состоялся в Сербии, он заговорил о любви к россиянам. Более того, отметил, что хочет совершить тур несколькими крупными городами в России и выступить в Киеве.

"Вы скучали по нам! Я почувствовал вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы кончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться", – сказал звезда

"Проблемами" артист назвал кровавую войну, которая идет на территории Украины. Такие слова вызвали возмущение как у украинцев, так и у неравнодушных поклонников группы, которые завалили его ироническими комментариями в соцсетях.

А вот россияне отнеслись к словам Джареда Лето слишком серьезно. Пропагандистские медиа обратились к команде звезды, чтобы узнать, сколько будет стоить его концерт. Оказалось, что исполнитель имеет достаточно нескромные требования. Его выступление стоит минимум 1 миллион долларов, а россияне должны обеспечить знаменитость личным шеф-поваром, гостиницей с президентским люксом, охраной и приездом за день до концерта.

Позже пропагандисты решили запустить фейк о лидере Thirty Seconds to Mars. На просторах российского интернета появилось видео, где Джаред Лето на своем концерте в Дубае будто бы поддерживает жителей РФ. Россиянка, живущая в Объединенных Арабских Эмиратах, показала запись, склеенное из двух частей, к которому добавила субтитры с якобы разъяснением того, что говорит артист. Речь звезды звучит так: "Я не буду говорить слишком много, потому что не хочу проблем. Я тоже вас люблю. Вы знаете, я обещаю вам одно, что я точно никогда не забуду этого момента".

В субтитрах автор записи отметила, что все в зале, особенно россияне, поняли, что артист намекает именно на "проблемы", которые произошли после того, как он признался в любви к народу террористов и посягнул на несколько концертов в РФ. Однако если послушать видео без текстового сопровождения, трудно понять, о чем конкретно говорит Джаред Лето. Дело в том, что ОАЭ – страна с очень строгими законами, где опасно говорить что-то лишнее (то же касается тем гендера, а особенно войны). Так что утверждение о "любви" могло касаться всего зала, а не только жителей из РФ.

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