Личный повар и президентский люкс: россияне заявили, что пригласили Джареда Лето на концерт в РФ, и назвали 'скромные' требования певца

Скандальная история с желанием актера и участника группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето выступить в России не заканчивается. Россияне не на шутку заинтересовались предложением знаменитости и поинтересовались, во сколько обойдется организация его концерта. Оказалось, что раскошелиться придется на минимум 1 миллион долларов.

Видео дня

Росмедиа расспросили его команду, какие организационные моменты важны для Джареда Лето. Если его подопечные обо всем рассказали, значит, артист действительно не прочь спеть перед тысячами россиян, прыгающих от счастья из-за заявления актера. Требования Лето оказались "скромными" – только личный шеф-повар, гостиница с президентским люксом, охрана и приезд за день до концерта.

Известно, что россияне хотели бы прийти на выступления в Санкт-Петербурге и Москве – именно в тех городах, которые в своем заявлении называл певец. Росмедиа убеждают, что прилететь в РФ Джаред Лето собирается в следующем году.

"Один большой концерт музыканта в РФ будет стоить скромный (на фоне других американских суперзвезд) 1 миллиончик долларов. Кроме того, предстоит решить немало организационных моментов: лучшая гостиница с президентскими люксами, индивидуальное меню от личного шеф-повара (еду от местных кулинаров Джаред пробовать не желает), огромное количество секьюрити и многое другое. Еще одно важное условие – приезд за день до концерта. Оказывается, Лето любит спокойно погулять по городу, где будет выступать, и пообщаться с местными, а может и спеть в неожиданном месте", – рассказали требования актера росмедиа.

Интересно, планирует ли он заехать по дороге в Украину, как об этом заявил во время скандального концерта в Сербии. В то же время возникает другой вопрос: захотят ли его видеть украинцы на родной земле после признания в любви к российским слушателям и избегания слова "война". Во время выступления в сербской столице Белграде артист называл вооруженную агрессию со стороны РФ "проблемами".

Прежде всего на концерте музыкант поинтересовался, сколько сербов и россиян находится в зале. Аудитория массово загудела на вопрос о жителях РФ. Их было гораздо больше. "Вы скучали по нам? Я почувствовал вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы кончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", – сказал Лето.

На скандальное заявление остро отреагировали в МИД Украины. В министерстве подчеркнули, что он оскорбил украинцев, жертвующих своей жизнью ради решения этой "проблемы".

Ранее он демонстрировал поддержку нашей стране, посещая благотворительные мероприятия, такие как гала-вечер в Италии, где пел песню об Одессе и выразил желание приехать в Украину и "взмахнуть украинским флагом на сцене". Джаред Лето также приезжал в Украину в 2014 году, а уже вскоре, во время получения "Оскара", говорил, как "поддерживает украинцев, мечтающих жить в демократии".

Ранее OBOZ.UA писал, что Джаред Лето не выдержал возмущения украинцев в его соцсетях. Поэтому музыканту пришлось закрыть комментарии под своим последним постом в Instagram. Но это не остановило пользователей – под другими фото изобилуют мнения фанатов, не разделяющих симпатию звезды к стране-террористу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!