Джаред Лето не выдержал возмущения украинцев: что певцу ответили на мечты о концертах в России и Киеве

Американский актер и музыкант, фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето "поплатился" за свое заявление о желании приехать с концертом в Россию и Украину после окончания войны. Неравнодушные поклонники коллектива отреагировали на слова певца и завалили его ироническими комментариями в соцсетях.

Видео дня

Поэтому Лето пришлось закрыть комментарии под своим последним постом в Instagram. Но это не остановило пользователей – под другими фото изобилуют мнения фанатов, не разделяющих симпатию звезды к стране-террористке.

Знаменитость, который во время недавнего концерта в сербском Белграде назвал войну в Украине "проблемами", столкнулся с волной хейта. Теперь люди массово пишут, что больше не придут на выступления Thirty Seconds to Mars. Украинцы в свою очередь выразили свое нежелание видеть музыканта на Родине. "Никогда не приезжайте в Украину, если вы думаете, что у нас только "проблемы" и хотите посетить Москву. Вам здесь не рады", – написал один из пользователей. "То есть вы называете войну в Украине проблемой? Геноцид и терроризм гражданского населения считаете только проблемой?", – возмутился другой комментатор.

Другие же наоборот призвали Лето посмотреть на настоящие "проблемы" в Украине – посетить Мариуполь, Волчанск и своими глазами увидеть зверство российских оккупантов: "И сможете ли вы после этого смотреть россиянам в глаза, говорить от их имени и хотеть приехать в Россию?"

Не смолчал и украинский Twitter (ныне X):

"У меня один вопрос: почему тип с ласковой и теплой фамилией Лето настолько отморожен?"

"Джаред Лето? А может Літо? Неактуально?!"

"Все так удивляются, что Джаред Лето конч, тогда когда у мужика буквально есть культ, а еще он после 2014 года был с ТУРОМ по России. We been knew".

"Люди буквально только что поняли, что Джарет Лето русофил? А они не замечали, что: на первый-второй год войны он фоткался в русской шапке-ушанке; за это время создал свой клип с русскими, которых указал в описании; не Літо, а ЛЕТО".

"Звонил Джаред Лето. Он очень извиняется. Сказал "Слава Украине".

"Скандальные и легкомысленные слова Джареда Лето на концерте в Белграде – это не случайность, они в ближайшие дни делают целый тур по местам компактного расселения так называемых кокакольных беглецов (туристов из России, приехавших после 2022 года)".

Напомним, на фестивале в Белграде, Сербия, фронтмен Thirty Seconds to Mars Джаред Лето обратился к россиянам в зале и заявил, что хочет приехать в Санкт-Петербург, Москву и Киев после того, как назвал войну "проблемами". В рамках тура концерты группы также пройдут в Баку (Азербайджан), Ташкенте (Узбекистан), Астане (Казахстан) и Стамбуле (Турция). Детали скандала – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление Джареда Лето: оскорбил всех жертвующих жизнью, защищая свободу. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!