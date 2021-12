Джареду Лето – 50: почему секс-символ Голливуда не стареет и выглядит на 25 лет

В воскресенье, 26 декабря, празднует свой день рождения Джаред Лето, американский актер и лидер рок-группы "30 Seconds to Mars". Его самые известные роли – в кинокартинах "Реквием по мечте", "Господин Никто", "Отряд самоубийц" и "Раздел 27". В свои 50 лет артист выглядит на 25, из-за чего фанаты часто шутят, будто он продал душу дьяволу.

Мы выяснили, в чем же действительно секрет молодости именинника. Подробности читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Генетическая лотерея

Лето очень повезло с генетикой. Его маме, Констанс Лето, тоже киноактрисе, сейчас 69 лет. Но она не выглядит на свой возраст. Женщина входит в этническую группу каджунов (франко-канадские, индийские и африканские корни).

Видео дня

Американский рок-музыкант, а также ударник альтернативной рок-группы "30 Seconds to Mars" – Шеннон, старший брат Джареда. Ему сейчас 51 год, но мужчина не выглядит как человек предпенсионного возраста.

2. Веганство

Джаред уже более 20 лет – веган. Он исключил из рациона соль, сахар и пищу животного происхождения: мясо, рыбу, молоко и яйца. Вместо этого потребляет фрукты, овощи, сложные углеводы, орехи и пищу с низким содержанием жиров. Белок получает из растительных продуктов: семян, бобовых, проростков, зелени, грибов и водорослей. В 2014 году организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) назвала Лето самым сексуальным вегетарианцем.

Артист считает, что именно здоровое питание помогает ему справиться с изнурительной работой, насыщенными графиками гастролей и с постоянными путешествиями по миру. Кроме того, он не курит и не пьет алкогольные напитки.

3. Физическое и ментальное здоровье

Для Лето важно иметь спортивную фигуру и укрепленные мышцы корпуса, поэтому он регулярно занимается в тренажерном зале, катается на велосипеде, увлекается скалолазаньем и пешеходным туризмом (хайкингом). Однако большее удовольствие артист получает от ментального фитнеса – йоги и медитации.

4. Здоровый сон

Во время интервью Лето часто отмечает пользу длительного сна. У кинозвезды и музыканта изнурительные графики, так что ночью он дает организму возможность восстановиться: спит не менее 8 часов в сутки. "Я верю, что сон – ценная составляющая жизни человека. К этому часто относятся небрежно: считают, что это "одноразовый" ресурс. Но я убежден, что он очень важен", – утверждает Джаред Лето.

5. Имидж

Джаред часто надевает яркую одежду с креативными узорами. Основа его стиля – многослойность, элегантность и соответствие трендам. Кроме того, артист часто экспериментирует со стилем прически: отращивает или коротко обрезает волосы, которые окрашивает в темные или яркие оттенки.

Звезда не боится выглядеть слишком молодежно или причудливо. Он убежден, что возраст – состояние души, поэтому нужно заботиться о своем теле и "душевной" юности.

Ранее OBOZREVTAEL писал: