Без комплексов: звездные мужчины, которые не боятся одеваться как женщины. Фото

Сегодня актрисам и певицам сложно удивить публику, даже если они выходят на красные дорожки в полупрозрачных нарядах. Теперь в центре внимания знаменитые мужчины, которые не боятся на светских мероприятиях носить вместо костюмов-троек и смокингов роскошные платья, юбки и каблуки. Так они стремятся продемонстрировать свободу выбора и творческое самовыражение.

OBOZREVATEL подготовил подборку звездных мужчин, которые выходили на публику в женских нарядах и чувствовали себя вполне уверенно.

Звезда фильмов "Фантастические звери и где они обитают" и "Лига справедливости" любит на светских мероприятиях удивлять публику своими дефилированиями в юбках или платьях. А в 2018 году он не побоялся сняться для журнала "Playboy" в образе зайчика, одетого в полупрозрачный пеньюар.

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Джаред Лето– один из самых эпатажных актеров. Он смело носит женские наряды как на экране (фильм "Далласский клуб покупателей"), так и на красных дорожках. Его заинтересовали эксперименты со стилем одежды после сотрудничества с модным домом Gucci, который славится унисекс-нарядами, а также пошивом платьев и юбок для мужчин.

Английский певец и актер благодаря экстравагантным образам смог стать авторитетом в модной среде и подписал многие новые контракты с известными брендами. Артиста на смену стиля одежды для публичных выходов вдохновило сотрудничество с креативным директором "Gucci". Гарри Стайлс часто дефилирует с женскими сумками, бижутерией, в платьях, комбинезонах с прозрачными вставками и в коротких топах.

Американский актер, певец и драматург сыграл гендерно-нейтральную фею-крестную в экранизации сказки "Золушка" (2021). На светских мероприятиях он часто появляется в изысканных нарядах и с ярким макияжем. Билли Портер своей деятельностью стремится "стереть" гендерные границы: чтобы общество не мыслило стереотипами о том, какими должны быть мужчины или женщины.

Звездные мужчины старшего поколения носят женскую одежду, чтобы бороться со стереотипами, тогда как представители поколения Z "рождаются" без навязанных клише.

Джейден, сын известного актера Уилла Смита, пропагандирует прогрессивный взгляд на моду, за что получил премию "London Fashion Awards" в номинации "New Fashion Icon". На красных дорожках и фэшн-съемках Смит младший часто появляется в юбках и платьях. Он убежден, что нет разницы между женскими и мужскими нарядами, и что эти границы в будущем будут стерты.

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