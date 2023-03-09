TVORCHI представили обновленную по просьбе украинцев песню Heart of Steel, которую споют на Евровидении: что изменилось и как оценили трек

Победители Национального отбора TVORCHI представили обновленную версию песни Heart of Steel, с которой выступят на международном песенном конкурсе Евровидение в Ливерпуле. Дуэт прислушивался к советам и замечаниям от украинцев, поэтому трек претерпел небольшие изменения.

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Обновленная композиция разделила мнения слушателей: одни поблагодарили звезд за старания, а другие заявили, что ничего существенного не изменилось. Композиция появилась на YouTube-канале музыкантов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

TVORCHI после победы на Нацотборе столкнулись с критикой относительно того, что один из участников – Джеффри Кенни – не разговаривал в эфире на украинском языке. В обновленной песне он прислушивался к советам и включил украиноязычные строки.

Во втором куплете звучит: "Незважаючи на біль, я продовжую свій бій. Світ палає, а ти дій". Больше текст не претерпел изменений. Кстати, артисты рассказывали, что на Heart of Steel их вдохновили храбрые защитники "Азовстали".

Среди других новинок: треку добавили мощную инструментальную концовку. Теперь она звучит более интересно, чем в первом варианте.

Украинцы по-разному отреагировали на обновленную песню. Среди комментариев с благодарностью и поддержкой можно встретить замечания и упреки.

"Концовка со скрипкой просто разрыв", "Вау, это круто. А самое крутое, что авторы песни прислушались к своим согражданам", "Досадно, что ревамп практически не отличается от предыдущей версии", "Украинский куплет в самое сердечко", "Простите, но разочаровали. Изменений фактически нет", "Ожидала более мощного ревампа и, думаю, нужно было добавить больше украинского языка", – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 5 малоизвестных фактах о TVORCHI. Также OBOZREVATEL писал, как нигериец Джеффри Кенни ответил хейтерами на упреки в незнании украинского языка.

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