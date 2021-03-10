Дворецкий принцессы Дианы предположил ее реакцию на скандальное интервью Гарри

Бывший дворецкий принцессы Дианы предположил, как бы она отреагировала на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл.

Так, по словам Пола Барелла, леди Ди не стала бы занимать чью-то сторону: ни своего младшего сына, ни королевской семьи, которую поддерживает принц Вильям. Потому что она хотела бы, чтобы ее дети были счастливы и не были разделены. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Люди всегда спрашивают меня: "Что бы сказала Диана?". Уместно сказать, что она одной рукой обняла бы Уильяма, а другой – Гарри. Она хотела бы, чтобы они оба были счастливы, она не хотела, чтобы они были разделены", – заявил Барелл.

Он также добавил, что Диана была "монархисткой", которая написала ему письмо за год до своей смерти в 1997 году, выражая в нем большое уважение к Елизавете II. Барелл считает, что принцесса Уэльская "хотела бы, чтобы монархия выжила" после королевского скандала, потому что она является "важной частью" Великобритании.

Напомним:

в интервью Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

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