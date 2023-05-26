'Две новости: тревожная и очень тревожная': Великий спародировал Шойгу, который отчитался о ситуации в Белгородской области

Звезда "Квартал-95" Юрий Великий записал новую пародию, в которой на этот раз показал разговор Владимира Путина и Сергея Шойгу о ситуации в Белгородской области. Артист, как и всегда, продемонстрировал свой острый юмор и точно описал происходящее в России.

Видео дня

Новый ролик звезда разместил на своей странице в YouTube. В нем от лица Шойгу он доложил президенту России о событиях в Белгороде, заявляя, что "все идет по плану" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я все прояснил по поводу Белгородской области. Значит, смотрите, есть две новости: тревожная и очень тревожная. Как мне с трудом объяснили, если в двух словах, – ключ границы переломлен пополам. На территорию области зашли какие-то российские военные, на российской бронетехнике, с каким-то новым российским флагом. Все эти факты говорят о том, что это сто процентов украинская ДРГ. Они мирное население не трогают, потому – это точно не наши", – сказал в пародии Великий.

Украинцы остались в восторге от новой работы знаменитости, прокомментировав видео: "Юрию аплодирую стоя, браво! Сил и терпения украинским воинам и народу! Слава Украине! Украина будет жить", "Искусство Юрия Великого – это пример того, как юмор может быть гениальным", "Мирное население не трогают – точно не наши. И смешно, и грустно. Спасибо за очередной шедевр".

Напомним, недавно Юрий Великий насмешил пародией, прокомментировав так называемую атаку беспилотников по Кремлевской резиденции Путина. Инцидент произошел 3 мая и вызвал бурное обсуждение.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская телеведущая Мария Ефросинина высмеяла свой заочный арест в России, вспомнив при этом пропутинского певца Филиппа Киркорова. Как выразилась блогер, она будет продолжать свою деятельность и дальше.