К сожалению, мы проиграли битву на спортивном фронте.

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МОК восстановил членство Олимпийского комитета рф и рекомендовал снять все ограничения в отношении российских спортсменов.

Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов и запрет на проведение международных соревнований в россии.

Это означает поднятие рашистского флага и исполнение гимна россии, полномасштабное участие их спортсменов в соревнованиях и вообще проведение всех соревнований, как будто не было Бучи, как будто не было тысяч смертей мирных жителей, позорных атак на наши города и села.

Sport as usual.

Деньги правят миром.

Сделали ли мы всё возможное, чтобы не допустить этого? Ответ однозначен – нет. Понимаю, что рашка потратила кучу денег, времени и влияния, чтобы вернуться на мировую спортивную арену.

Но все же Украина, президент Владимир Зеленский, Минмолодежи и спорта и НОК могли бы действовать более настойчиво и скоординированно.

Нам придется возвращаться к старой-новой спортивной реальности, где мы снова будем тотально соревноваться с рашистскими спортсменами.