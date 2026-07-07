Блог | МОК возобновил членство Олимпийского комитета РФ. Сделали ли мы все возможное, чтобы этого не допустить?
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К сожалению, мы проиграли битву на спортивном фронте.
МОК восстановил членство Олимпийского комитета рф и рекомендовал снять все ограничения в отношении российских спортсменов.
Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов и запрет на проведение международных соревнований в россии.
Это означает поднятие рашистского флага и исполнение гимна россии, полномасштабное участие их спортсменов в соревнованиях и вообще проведение всех соревнований, как будто не было Бучи, как будто не было тысяч смертей мирных жителей, позорных атак на наши города и села.
Sport as usual.
Деньги правят миром.
Сделали ли мы всё возможное, чтобы не допустить этого? Ответ однозначен – нет. Понимаю, что рашка потратила кучу денег, времени и влияния, чтобы вернуться на мировую спортивную арену.
Но все же Украина, президент Владимир Зеленский, Минмолодежи и спорта и НОК могли бы действовать более настойчиво и скоординированно.
Нам придется возвращаться к старой-новой спортивной реальности, где мы снова будем тотально соревноваться с рашистскими спортсменами.